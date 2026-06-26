El Texas Cardiac Arrhythmia Institute del Centro Médico de St. David celebra una conferencia internacional sobre arritmias cardíacas complejas

EPLive 2026 incluyó a 1.600 de los principales expertos en electrofisiología cardíaca del mundo

AUSTIN, Texas, 26 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- El Texas Cardiac Arrhythmia Institute (TCAI) del Centro Médico de St. David organizó su octavo simposio internacional sobre arritmias complejas del 28 al 29 de mayo de 2026. El evento de este año contó con un récord de 1.600 participantes de todo el mundo, incluidos asistentes de Bélgica, Brasil, Canadá, Colombia e Italia. De esos participantes, 200 asistieron en persona.

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Entre los participantes de EPLive se encontraban médicos, enfermeros universitarios especialistas y profesionales afines de la salud interesados en el tratamiento de arritmias cardíacas complejas. Esta es una afección en la que el corazón late con un ritmo irregular o anormal. La principal herramienta de enseñanza fueron los casos en vivo transmitidos con comentarios de expertos, desde el vanguardista Centro de Electrofisiología del Centro Médico St. David.

"El número récord de participantes en EPLive 2026 es un reflejo de la creciente demanda de educación y colaboración prácticas basadas en casos", dijo el Dr. Andrea Natale, F.H.R.S. (por sus siglas en inglés, Miembro Titular de la Sociedad Real de Medicina), F.A.C.C.(por sus siglas en inglés, Miembro Titular del Colegio Estadounidense de Cardiología), F.E.S.C. (por sus siglas en inglés, Miembro Titular de la Sociedad Europea de Cardiología), electrofisiólogo cardíaco y director médico ejecutivo del TCAI y director del curso EPLive. "Al compartir conocimientos, innovación y experiencia en ese entorno, ayudamos a acelerar los avances en la atención cardiovascular y a mejorar los resultados para los millones de personas en todo el mundo que viven con arritmias cardíacas".

Los casos en vivo realizados durante el evento de dos días destacaron las nuevas tecnologías y técnicas iniciadas por los médicos de TCAI. Entre las tecnologías presentadas, se encontraba un enfoque más simplificado que combinaba dos tratamientos: la ablación por fibrilación auricular (FA) y la oclusión del apéndice auricular izquierdo (OAI), en un solo procedimiento para pacientes con FA que tienen un mayor riesgo de accidente cerebrovascular, lo que reduce la necesidad de diversos procedimientos y minimiza las complicaciones. Los médicos también mostraron las últimas innovaciones con la ablación de campo pulsado, una ablación no térmica que proporciona pulsos eléctricos de corta duración y alta energía al tejido cardíaco para destruir las células que causan los ritmos cardíacos irregulares sin exceso de calor o frío.

EPLive contó con cuatro sesiones, que consisten en una combinación de casos en vivo y grabados del TCAI, además de algunos de los principales centros del mundo: Colombia (Centro Internacional de Arritmias de la Fundación Cardioinfantil), Italia (Centro Cardiológico Monzino) y Estados Unidos (Cleveland Clinic; Houston Methodist; Kansas City Heart Rhythm Institute; Massachusetts General; Montefiore Einstein; St. Bernard's Heart and Vascular Center; UC Health Center; Universidad de Pennsylvania).

Además del Dr. Natale, EPLive contó con ponencias de varios médicos del TCAI, como el codirector del curso, el Dr. Amin Al-Ahmad, el Dr. John Allison, el Dr. Khaled Awad, el Dr. Mohamed Bassiouny, el Dr. David Burkhardt, el Dr. David Burkland, el Dr. Robert Canby, el Dr. Joseph Gallinghouse, el Dr. Rodney Horton, el Dr. Patrick Hranitzky y el Dr. Jason Zagrodzky.

En la conferencia, los médicos recibieron un máximo de 14,5 horas de crédito del Premio de Reconocimiento al Médico Categoría 1 (Physician's Recognition Award (PRA) Category 1 Credit™) de la American Medical Association (AMA).

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FUENTE St. David's Medical Center