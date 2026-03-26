/C O R R E C T I O N -- 50 Best/

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27 3月, 2026, 00:16 JST

ニュースリリース「香港のTHE CHAIRMANがASIA'S 50 BEST RESTAURANTS（アジアのベスト50レストラン）2026年版でNO.1に選出」バージョンとPDFが更新されたことをお知らせします。修正した完全なリリース内容は以下の通りです：

香港のTHE CHAIRMANがASIA'S 50 BEST RESTAURANTS（アジアのベスト50レストラン）2026年版でNO.1に選出

  • 香港のThe Chairmanが、S.Pellegrino & Acqua PannaスポンサーによるThe Best Restaurant in Asia（アジアのベストレストラン賞）のタイトルを2021年以来初めて獲得
  • 杭州のRu YuanNo.10）がHighest New Entry Award（最上位の新規入賞レストラン）を受賞
  • 北京のLamdreNo.17）が33ランク上昇し、Lee Kum KeeスポンサーによるHighest Climber Award（ハイエスト・クライマー賞）を受賞
  • ソウルのOnjiumNo.14）のCho Eun-heeAsia's Best Female Chef Award 2026（アジアの最優秀女性シェフ賞）を受賞
  • ジャカルタAugustNo.42）のArdika Dwitamaが、ValrhonaスポンサーによるAsia's Best Pastry Chef Award（アジアのベスト・ペイストリー・シェフ賞）を受賞
  • レストラン経営者の Zhang YongSevenRooms Icon Awardセブンルームズ・アイコン賞を受賞
  • バンコクのNusaraNo.5）およびLe DuNo.36）のThitid 'Ton' TassanakajohnInedit Damm Chefs' Choice Award（イネディット・ダムシェフズ・チョイス賞）を受賞
  • シンガポールのOdetteNo.19）のLesley LiuVikスポンサーによるAsia's Best Sommelier Award（アジアのベスト・ソムリエ賞）を受賞
  • バンコクのBaan TepaNo.53）がSustainable Restaurant Award（サステナブル・レストラン賞）を受賞

1-50の全リストは、こちらをクリックしてください。

香港, 2026年3月26日 /PRNewswire/ -- 広東料理の草分け的な存在として知られるレストラン、 The Chairmanが、Asia's 50 Best Restaurants 2026（アジアのベスト50レストラン）のライブ授賞式において、S.Pellegrino & Acqua Pannaサンペレグリノ＆アクアパンナスポンサーを務めるThe Best Restaurant in Asia（アジアのベストレストラン）に選ばれました。中国南部にルーツを有する広東料理の食材と伝統をたたえるメニューで知られるThe Chairmanは、季節感に溢れ、かつ洗練された郷土料理を提供しています。

350人を超える影響力ある業界有識者で構成され、男女比のバランスも取れたAsia's 50 Best Restaurants Academyアジアのベスト50レストラン評議委員会の投票により決定した今年のリストには、アジア地域内17都市からのレストランが選出されました。このうち3都市1-50リスト初登場を果たし、8軒のレストランが新規ランクインし、同じく3軒がトップ50リストに返り咲きました。都市別ではバンコクが9最多となり、東京7でこれにきました。香港、ソウルシンガポールからそれぞれ6がランクインしました

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The Chairman in Hong Kong wins the No.1 spot in Asia's 50 Best Restaurants 2026, sponsored by S.Pellegrino & Acqua Panna, reclaiming the top position for the first time since 2021
The Chairman in Hong Kong wins the No.1 spot in Asia's 50 Best Restaurants 2026, sponsored by S.Pellegrino & Acqua Panna, reclaiming the top position for the first time since 2021

50 Best50ベストイベント担当マネージングディレクターRikki Tidballは、次のようにコメントしています。「今年のリストに掲載されたすべてのレストランによりおげます。特The Chairmanがアジアのベスト50レストランでNo.1輝いた事えたいといます。今回リストにねたすべてのレストランの皆様による料理卓越性へのるぎないみとガストロノミーのたな可能性ける姿勢アジアの活気あふれるレストランシーンをづくる卓越した才能、革新精神象徴するものとえるでしょう。」

また当日は事前発表部門受賞者表彰Peggy ChanChampions of Change Awardチャンピオンズ・オブ・チェンジ賞）ムンバイのMasque No.15Art of Hospitality Awardアート・オブ・ホスピタリティ賞）ソウルのSanOne To Watch Awardワン・トゥー・ウォッチ賞）をそれぞれ受賞しました

メディアセンター：
https://mediacentre.theworlds50best.com/

写真：https://mma.prnewswire.com/media/2942286/50_Best_Chairman_Hong_Kong.jpg
PDF:   https://mma.prnewswire.com/media/2943326/50_Best.pdf
ロゴ：https://mma.prnewswire.com/media/2922156/Asia_50_Best_Restaurants_2026_Logo.jpg

SOURCE 50 Best

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