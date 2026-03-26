/C O R R E C T I O N -- 50 Best/

समाचार विज्ञप्ति, हांगकांग स्थित THE CHAIRMAN को ASIA'S 50 BEST RESTAURANTS 2026 की सूची में NO.1 पर नामित किया गया, हमें सूचित किया जाता है कि संस्करण और पीडीएफ के संबंध में एक अपडेट किया गया है। पूर्ण संशोधित विज्ञप्ति इस प्रकार है:

हांगकांग स्थित THE CHAIRMAN को ASIA'S 50 BEST RESTAURANTS 2026 की सूची में NO.1 पर नामित किया गया

हांगकांग के The Chairman ने 2021 के बाद S.Pellegrino & Acqua Panna द्वारा प्रायोजित The Best Restaurant in Asia का खिताब पहली बार दोबारा हासिल किया

हांगझोउ की Ru Yuan (No.10) ने Highest New Entry Award जीता

बीजिंग में Lamdre (No.17) ने Lee Kum Kee द्वारा प्रायोजित Highest Climber Award जीतने के लिए 33 स्थान की छलांग लगाई

Asia's Best Female Chef 2026 सियोल की Onjium (No.14) की Cho Eun-hee है

जकार्ता के August (No.42) की Ardika Dwitama ने Valrhona द्वारा प्रायोजित Asia's Best Pastry Chef Award जीता

रेस्तरां मालिक Zhang Yong को SevenRooms Icon Award से सम्मानित किया गया

बैंकॉक के Nusara (No.5) और Le Du (No.36) के Thitid 'Ton' Tassanakajohn को Inedit Damm Chefs' Choice Award से सम्मानित किया गया

सिंगापुर के Odette (No.19) की Lesley Liu ने Vik द्वारा प्रायोजित Asia's Best Sommelier Award जीता

बैंकॉक स्थित Baan Tepa (No.53) को Sustainable Restaurant Award मिला

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हॉन्ग कॉन्ग, 26 मार्च, 2026 /PRNewswire/ -- कैंटोनीज़ व्यंजन के अग्रणी The Chairman को S.Pellegrino & Acqua Panna द्वारा प्रायोजित Asia's 50 Best Restaurants 2026 लाइव पुरस्कार समारोह में The Best Restaurant in Asia नामित किया गया है। दक्षिण चीन की विरासत में मिली कैंटोनीज़ सामग्रियों और परंपराओं का सम्मान करने के लिए प्रसिद्ध, The Chairman, मौसमी रूप से उपलब्ध परिष्कृत क्षेत्रीय व्यंजनों को बढ़ावा देता रहता है।

The Chairman in Hong Kong wins the No.1 spot in Asia's 50 Best Restaurants 2026, sponsored by S.Pellegrino & Acqua Panna, reclaiming the top position for the first time since 2021

Asia's 50 Best Restaurants Academy – 350 से अधिक उद्योग विशेषज्ञों का एक प्रभावशाली, लिंग-संतुलित समूह – द्वारा मतदान की गई इस वर्ष की सूची में क्षेत्र के 17 शहरों के रेस्तरां शामिल हैं। इनमें तीन शहर पहली बार 1-50 रैंकिंग में शामिल हुए हैं, साथ ही आठ नए और तीन दोबारा प्रवेश करने वाले रेस्तरां भी शामिल हैं। इस वर्ष की सूची में बैंकॉक नौ रेस्तरां के साथ सबसे आगे है, उसके बाद सात रेस्तरां के साथ टोक्यो दूसरे स्थान पर है। हांगकांग, सियोल और सिंगापुर में से प्रत्येक के छह प्रतिष्ठानों ने प्रतिनिधित्व किया है।

50 Best में इवेंट्स की प्रबंध निदेशक, Rikki Tidball, कहते हैं: "इस वर्ष की सूची में शामिल सभी रेस्तरां, विशेषत: The Chairman को Asia's 50 Best Restaurants 2026 में No.1 पर नामित होने पर हार्दिक बधाई। रैंकिंग में शामिल सभी प्रतिभागियों की सीमाओं से परे जाकर उत्कृष्ट पाक-कला प्रस्तुत करने की प्रतिबद्धता, एशिया के जीवंत रेस्तरां परिदृश्य को परिभाषित करने वाली असाधारण प्रतिभा और नवप्रवर्तनशील भावना के प्रति एक उपहार है।"

शाम को पूर्व-घोषित पुरस्कारों के विजेताओं ने भी समारोह मनाया, जिनमें Peggy Chan को इस वर्ष के Champions of Change Award के विजेता, मुंबई में Masque (No.15) को Art of Hospitality Award के विजेता और सियोल में San को One To Watch Award के विजेता के रूप में सम्मानित किया गया।

मीडिया केंद्र:

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फ़ोटो: https://mma.prnewswire.com/media/2942286/50_Best_Chairman_Hong_Kong.jpg

PDF: https://mma.prnewswire.com/media/2943326/50_Best.pdf

लोगो: https://mma.prnewswire.com/media/2922156/Asia_50_Best_Restaurants_2026_Logo.jpg