홍콩 THE CHAIRMAN, ASIA'S 50 BEST RESTAURANTS 2026 NO.1 선정

홍콩의 The Chairman , S.Pellegrino & Acqua Panna 후원 The Best Restaurant in Asia 타이틀을 2021년 이후 처음으로 수상

, S.Pellegrino & Acqua Panna 후원 The Best Restaurant in Asia 타이틀을 2021년 이후 처음으로 수상 항저우의 Ru Yuan (No.10), Highest New Entry Award 수상

(No.10), Highest New Entry Award 수상 베이징의 Lamdre (No.17), 33계단 상승하며 Lee Kum Kee 후원 Highest Climber Award 수상

(No.17), 33계단 상승하며 Lee Kum Kee 후원 Highest Climber Award 수상 Asia's Best Female Chef Award 2026에 서울 Onjium (No.14) 의 Cho Eun-hee 선정

선정 자카르타 August (No.42) 의 Ardika Dwitama , Valrhona 후원 Asia's Best Pastry Chef Award 수상

, Valrhona 후원 Asia's Best Pastry Chef Award 수상 외식사업가 Zhang Yong , SevenRooms Icon Award 수상

, SevenRooms Icon Award 수상 방콕 Nusara (No.5) 와 Le Du (No.36) 의 Thitid 'Ton' Tassanakajohn , Inedit Damm Chefs' Choice Award 수상

, Inedit Damm Chefs' Choice Award 수상 싱가포르 Odette (No.19) 의 Lesley Liu , Vik 후원 Asia's Best Sommelier Award 수상

, Vik 후원 Asia's Best Sommelier Award 수상 방콕 Baan Tepa (No.53), Sustainable Restaurant Award 수상

전체 1-50위 리스트는 여기에서 확인할 수 있다.

홍콩, 2026년 3월 25일 /PRNewswire/ -- 광둥 요리를 선도해온 The Chairman이 Asia's 50 Best Restaurants 2026 시상식에서 S.Pellegrino & Acqua Panna 후원 The Best Restaurant in Asia로 선정됐다. 중국 남부의 전통 광둥 식재료와 조리법을 재조명하는 레스토랑으로 유명한 The Chairman은 제철 식재료를 기반으로 한 세련된 지역 요리를 지속적으로 선보이며 높은 평가를 받고 있다.

이번 순위는 350명 이상의 업계 전문가로 구성된 영향력 있는 평가단인 Asia's 50 Best Restaurants Academy의 투표로 결정됐다. 성별 균형을 갖춘 이 평가단이 선정한 올해 리스트에는 아시아 17개 도시의 레스토랑이 포함됐으며, 세 개 도시가 처음으로 1-50위 순위에 이름을 올렸다. 또한 8곳의 신규 레스토랑과 4곳의 재진입 레스토랑이 포함됐다. 방콕은 9개 레스토랑으로 올해 리스트에서 선두를 달리고 있으며, 도쿄가 7개 레스토랑으로 뒤를 이었다. 홍콩, 서울, 싱가포르는 각각 6개의 레스토랑이 리스트에 랭크됐다.

The Chairman in Hong Kong wins the No.1 spot in Asia's 50 Best Restaurants 2026, sponsored by S.Pellegrino & Acqua Panna, reclaiming the top position for the first time since 2021

50 Best의 Rikki Tidball 이벤트 부문 매니징 디렉터는 "올해 리스트에 이름을 올린 모든 레스토랑에 진심으로 축하를 전하며, 특히 Asia's 50 Best Restaurants 2026 No.1에 선정된 The Chairman에 축하를 보낸다. 순위에 오른 모든 레스토랑이 보여준 요리적 탁월함에 대한 변함없는 헌신과 미식의 경계를 확장하려는 노력은 아시아의 역동적인 레스토랑 업계를 형성하는 뛰어난 재능과 혁신 정신을 잘 보여준다."고 말했다.

이날 행사에서는 사전 발표된 수상자들에 대한 시상도 함께 진행됐다. Peggy Chan은 Champions of Change Award 수상자로 선정됐으며, 뭄바이의 Masque (No.15) 는 Art of Hospitality Award를, 서울의 San은 One To Watch Award를 수상했다.

미디어 센터:

https://mediacentre.theworlds50best.com/

사진: https://mma.prnewswire.com/media/2942286/50_Best_Chairman_Hong_Kong.jpg

PDF: https://mma.prnewswire.com/media/2939478/50_Best.pdf

로고: https://mma.prnewswire.com/media/2922156/Asia_50_Best_Restaurants_2026_Logo.jpg

SOURCE 50 Best