IL RISTORANTE THE CHAIRMAN DI HONG KONG È NO.1 NELLA CLASSIFICA ASIA'S 50 BEST RESTAURANTS 2026

Il ristorante The Chairman di Hong Kong conquista il titolo di The Best Restaurant in Asia, sponsorizzato da S.Pellegrino & Acqua Panna, per la prima volta dal 2021

di Hong Kong conquista il titolo di The Best Restaurant in Asia, sponsorizzato da S.Pellegrino & Acqua Panna, per la prima volta dal 2021 Ru Yuan di Hangzhou (No.10) si aggiudica l'Highest New Entry Award

di Hangzhou (No.10) si aggiudica l'Highest New Entry Award Lamdre (No.17) di Pechino scala 33 posizioni e si aggiudica il premio Highest Climber Award, sponsorizzato da Lee Kum Kee

(No.17) di Pechino scala 33 posizioni e si aggiudica il premio Highest Climber Award, sponsorizzato da Lee Kum Kee Asia's Best Female Chef del 2026 è Cho Eun-hee del ristorante Onjium di Seoul (No.14).

del ristorante Onjium di Seoul (No.14). Ardika Dwitama del ristorante August di Giacarta (No.42) vince l'Asia's Best Pastry Chef Award, sponsorizzato da Valrhona

del ristorante August di Giacarta (No.42) vince l'Asia's Best Pastry Chef Award, sponsorizzato da Valrhona Il ristoratore Zhang Yong viene insignito del premio SevenRooms Icon Award

viene insignito del premio SevenRooms Icon Award Thitid 'Ton' Tassanakajohn dei ristoranti Nusara (No.5) e Le Du (No.36) di Bangkok si aggiudica l'Inedit Damm Chefs' Choice Award

dei ristoranti Nusara (No.5) e Le Du (No.36) di Bangkok si aggiudica l'Inedit Damm Chefs' Choice Award Lesley Liu , del ristorante Odette (No.19) di Singapore, è la vincitrice dell'Asia's Best Sommelier Award, sponsorizzato da Vik

, del ristorante Odette (No.19) di Singapore, è la vincitrice dell'Asia's Best Sommelier Award, sponsorizzato da Vik Baan Tepa (No.53) di Bangkok vince il Sustainable Restaurant Award

Per la classifica completa da 1-50, clicca qui.

HONG KONG, 25 marzo 2026 /PRNewswire/ -- Il pioniere della cucina cantonese The Chairman è stato nominato The Best Restaurant in Asia, sponsorizzato da S.Pellegrino & Acqua Panna, durante la cerimonia di premiazione di Asia's 50 Best Restaurants 2026. Celebrato per la sua capacità di valorizzare gli ingredienti e le tradizioni cantonesi della Cina meridionale, The Chairman continua a promuovere una raffinata cucina regionale basata sulla stagionalità.

The Chairman in Hong Kong wins the No.1 spot in Asia's 50 Best Restaurants 2026, sponsored by S.Pellegrino & Acqua Panna, reclaiming the top position for the first time since 2021

Votata dall'Asia's 50 Best Restaurants Academy, un influente gruppo di oltre 350 esperti del settore, composto da professionisti con una rappresentanza equilibrata di genere, la classifica di quest'anno include ristoranti provenienti da 17 città della regione, con tre città che entrano per la prima volta nella graduatoria 1-50, otto nuovi ingressi e quattro rientri nella classifica. Bangkok guida la classifica di quest'anno con nove ristoranti, seguita da Tokyo con sette. Hong Kong, Seoul e Singapore sono rappresentate ciascuna con sei locali.

Rikki Tidball, Direttrice Eventi di 50 Best, ha dichiarato: "Le mie più sincere congratulazioni vanno a tutti i ristoranti presenti nella classifica di quest'anno, in particolare a The Chairman per la conquista del titolo di No.1 nella classifica di Asia's 50 Best Restaurants 2026. L'incrollabile dedizione all'eccellenza culinaria e la costante volontà di superare i confini della gastronomia, dimostrate dai ristoranti presenti in classifica, rappresentano un tributo al talento eccezionale e allo spirito innovativo che contraddistinguono la vivace scena gastronomica asiatica."

La serata ha anche celebrato i vincitori dei premi preannunciati, tra cui Peggy Chan, vincitrice del Champions of Change Award di quest'anno, Masque (No.15) di Mumbai, vincitore dell'Art of Hospitality Award, e San di Seoul, vincitore del One To Watch Award.

Centro stampa:

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