THE CHAIRMAN À HONG KONG EST NOMMÉ NO.1 DANS LA LISTE ASIA'S 50 BEST RESTAURANTS 2026

The Chairman à Hong Kong reprend le titre de The Best Restaurant in Asia, sponsorisé par S.Pellegrino & Acqua Panna, pour la première fois depuis 2021

à Hong Kong reprend le titre de The Best Restaurant in Asia, sponsorisé par S.Pellegrino & Acqua Panna, pour la première fois depuis 2021 Le Ru Yuan (No.10) à Hangzhou remporte le Highest New Entry Award

(No.10) à Hangzhou remporte le Highest New Entry Award Lamdre (No.17) à Pékin gagne 33 places et remporte le Highest Climber Award, sponsorisé par Lee Kum Kee

(No.17) à Pékin gagne 33 places et remporte le Highest Climber Award, sponsorisé par Lee Kum Kee Le prix Asia's Best Female Chef 2026 est remporté par Cho Eun-hee de l'Onjium à Séoul (No.14)

de l'Onjium à Séoul (No.14) Ardika Dwitama de l'August (No.42) à Jakarta reçoit l'Asia's Best Pastry Chef Award, sponsorisé par Valrhona

de l'August (No.42) à Jakarta reçoit l'Asia's Best Pastry Chef Award, sponsorisé par Valrhona Le restaurateur Zhang Yong décroche le SevenRooms Icon Award

décroche le SevenRooms Icon Award Thitid « Ton » Tassanakajohn , du Nusara (No.5) et du Le Du (No.36) à Bangkok, reçoit l'Inedit Damm Chefs' Choice Award

, du Nusara (No.5) et du Le Du (No.36) à Bangkok, reçoit l'Inedit Damm Chefs' Choice Award Lesley Liu d'Odette (No.19) à Singapour est le lauréat de l'Asia's Best Sommelier Award, sponsorisé par Vik

d'Odette (No.19) à Singapour est le lauréat de l'Asia's Best Sommelier Award, sponsorisé par Vik Baan Tepa (No.53) à Bangkok remporte le Sustainable Restaurant Award

Pour consulter le palmarès complet 1-50, cliquez ici.

HONG KONG, 25 mars 2026 /PRNewswire/ -- Le pionnier de la cuisine cantonaise The Chairman a été nommé The Best Restaurant in Asia, sponsorisé par S.Pellegrino & Acqua Panna, lors de la cérémonie de remise des prix Asia's 50 Best Restaurants 2026. Célèbre pour honorer les ingrédients et les traditions cantonaises du sud de la Chine, The Chairman continue de promouvoir une cuisine régionale raffinée, ancrée dans la saisonnalité.

The Chairman in Hong Kong wins the No.1 spot in Asia's 50 Best Restaurants 2026, sponsored by S.Pellegrino & Acqua Panna, reclaiming the top position for the first time since 2021

Suite au vote de l'Asia's 50 Best Restaurants Academy, un groupe influent et paritaire de plus de 350 experts, la liste de cette année comprend des restaurants de 17 villes de la région, dont trois villes qui figurent pour la première fois dans le classement 1-50, ainsi que huit nouveaux restaurants et quatre restaurants qui font leur retour sur le palmarès. Bangkok arrive en tête cette année avec neuf restaurants, suivie de Tokyo avec sept entrées. Hong Kong, Séoul et Singapour sont représentés par six établissements chacun.

Rikki Tidball, directrice générale – Événements, 50 Best, déclare : « Nous félicitons chaleureusement tous les restaurants figurant sur la liste de cette année, en particulier The Chairman, qui a été nommé No.1 du classement Asia's 50 Best Restaurants 2026. L'engagement en faveur d'une gastronomie qui repousse les limites est un hommage au talent exceptionnel et à l'esprit d'innovation qui définissent la scène gastronomique dynamique de l'Asie ».

La soirée a également été l'occasion de célébrer les lauréats de prix annoncés précédemment, notamment Peggy Chan, lauréate du Champions of Change Award de cette année, Masque (No.15) à Mumbai, lauréat de l'Art of Hospitality Award et San à Séoul, lauréat du One To Watch Award.

Centre médias :

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