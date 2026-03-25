THE CHAIRMAN IN HONGKONG WIRD ZUR NO.1 AUF DER LISTE VON ASIA'S 50 BEST RESTAURANTS 2026

Das Restaurant The Chairman in Hongkong hat zum ersten Mal seit 2021 erneut den Titel The Best Restaurant in Asia, gesponsert von S.Pellegrino & Acqua Panna, errungen

in Hongkong hat zum ersten Mal seit 2021 erneut den Titel The Best Restaurant in Asia, gesponsert von S.Pellegrino & Acqua Panna, errungen Hangzhou's Ru Yuan (No.10) erhält den Highest New Entry Award

(No.10) erhält den Highest New Entry Award Lamdre (No.17) in Peking klettert um 33 Plätze nach oben und erhält den von Lee Kum Kee gesponserten Highest Climber Award

(No.17) in Peking klettert um 33 Plätze nach oben und erhält den von Lee Kum Kee gesponserten Highest Climber Award Asia's Best Female Chef 2026 ist Cho Eun-hee vom Onjium in Seoul (No.14)

vom Onjium in Seoul (No.14) Ardika Dwitama aus dem August in Jakarta (No.42) gewinnt den von Valrhona gesponserten Asia's Best Pastry Chef Award

aus dem August in Jakarta (No.42) gewinnt den von Valrhona gesponserten Asia's Best Pastry Chef Award Gastronom Zhang Yong wird mit dem SevenRooms Icon Award geehrt

wird mit dem SevenRooms Icon Award geehrt Thitid 'Ton' Tassanakajohn , vom Nusara (No.5) und Le Du (No.36) in Bangkok, wird mit dem Inedit Damm Chefs' Choice Award ausgezeichnet

, vom Nusara (No.5) und Le Du (No.36) in Bangkok, wird mit dem Inedit Damm Chefs' Choice Award ausgezeichnet Lesley Liu von Odette (No.19) in Singapur ist die Gewinnerin des Asia's Best Sommelier Award, gesponsert von Vik

von Odette (No.19) in Singapur ist die Gewinnerin des Asia's Best Sommelier Award, gesponsert von Vik Baan Tepa (No.53) in Bangkok gewinnt den Sustainable Restaurant Award

Die vollständige Liste 1-50 finden Sie hier.

HONGKONG, 25. März 2026 /PRNewswire/ -- Der Wegbereiter der kantonesischen Küche The Chairman wurde bei der Live-Preisverleihung der Asia's 50 Best Restaurants 2026 zum The Best Restaurant in Asia gekürt, gesponsert von S.Pellegrino & Acqua Panna. Das Restaurant The Chairman ist dafür bekannt, dass es traditionelle kantonesische Zutaten und Bräuche aus Südchina in Ehren hält, und setzt sich weiterhin für eine raffinierte regionale Küche ein, die auf saisonalen Produkten basiert.

The Chairman in Hong Kong wins the No.1 spot in Asia's 50 Best Restaurants 2026, sponsored by S.Pellegrino & Acqua Panna, reclaiming the top position for the first time since 2021

Die diesjährige Liste, die von der Asia's 50 Best Restaurants Academy – einer einflussreichen, geschlechterparitätisch besetzten Gruppe von mehr als 350 Branchenexperten – zusammengestellt wurde, umfasst Restaurants aus 17 Städten der Region, wobei drei Städte zum ersten Mal in der Rangliste 1-50 vertreten sind, neben acht Neuzugängen und vier wiederkehrenden Restaurants. Bangkok führt die diesjährige Liste mit neun Restaurants an, gefolgt von Tokio mit sieben Einträgen. Hongkong, Seoul und Singapur sind jeweils mit sechs Betrieben vertreten.

Rikki Tidball, Geschäftsführerin – Veranstaltungen bei 50 Best, sagt: „Meine herzlichsten Glückwünsche gehen an alle Restaurants, die es auf die diesjährige Liste geschafft haben, insbesondere an das The Chairman, das bei den Asia's 50 Best Restaurants 2026 zur No.1 ernannt wurde. Das Engagement für eine Grenzen überschreitende Gastronomie, das sich durch das gesamte Ranking zieht, ist eine Hommage an das außergewöhnliche Talent und den Innovationsgeist, die die lebendige Restaurantszene Asiens prägen."

Im Rahmen des Abends wurden auch die Gewinner der im Voraus angekündigten Auszeichnungen gefeiert, darunter Peggy Chan als diesjährige Gewinnerin des Champions of Change Award, Masque (No.15) in Mumbai als Gewinner des Art of Hospitality Award und San in Seoul als Gewinner des One To Watch Award.

Medienzentrum:

https://mediacentre.theworlds50best.com/

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2942286/50_Best_Chairman_Hong_Kong.jpg

PDF: https://mma.prnewswire.com/media/2939478/50_Best.pdf

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