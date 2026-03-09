Tribunal autoriza notificação de proposta de acordo de ação coletiva para agricultores, paisagistas e outros expostos a herbicidas

ST. LOUIS, 9 de março de 2026 /PRNewswire/ -- Seeger Weiss LLP, a Motley Rice LLC, a Waters Kraus Paul & Siegel, a Williams Hart & Boundas LLP, a The Holland Law Firm e a Ketchmark & McCreight p.c. anunciam que o Tribunal da Cidade de St. Louis, Estado do Missouri, concedeu aprovação preliminar de um acordo de ação coletiva proposto de até $ 7,25 bilhões na King v. Monsanto Company. O Tribunal aprovou preliminarmente o acordo e autorizou um programa abrangente de notificação para informar os indivíduos que podem fazer parte da Classe de Acordo sobre seus direitos e opções.

O acordo proposto resolve as alegações de que a exposição ao Roundup® e outros herbicidas à base de glifosato causa linfoma não-Hodgkin (NHL), um câncer no sangue que pode levar de 10 a 15 anos para se desenvolver após a exposição. A Monsanto nega todas as alegações de irregularidades e responsabilidade. O tribunal não fez nenhuma constatação sobre o mérito das reivindicações.

"Este acordo destina-se a garantir que as pessoas que foram diagnosticadas com linfoma não Hodgkin como resultado de sua exposição ao Roundup, e aquelas que podem desenvolver LNH no futuro, serão protegidas e terão acesso a uma compensação significativa sem os riscos e atrasos de litígios contínuos", disse Christopher Seeger da Seeger Weiss LLP, advogado dos requerentes atuais.

Eric D. Holland, do The Holland Law Firm, advogado de futuros requerentes, observou: "Este acordo fornece compensação e certeza às vítimas e suas famílias que aguardam há anos e que atualmente enfrentam grandes riscos que podem extinguir suas reivindicações. É importante ressaltar que também garante uma compensação para as vítimas nas próximas duas décadas."

Quem está incluído

A classe Assentamento geralmente inclui agricultores, paisagistas, jardineiros e outros que foram expostos ao Roundup® ou outros herbicidas à base de glifosato nos Estados Unidos antes de 17 de fevereiro de 2026. Indivíduos diagnosticados com LNH após a exposição podem se qualificar para benefícios, assim como indivíduos expostos, mas ainda não diagnosticados. Membros da família e representantes de membros da classe falecidos, menores ou incapacitados também podem ser incluídos.

Benefícios de Liquidação

Indivíduos elegíveis diagnosticados com LNH podem receber $ 6.000 a $ 165.000 ou mais, com base principalmente no tipo de exposição (seja em casa ou no trabalho), idade no momento do diagnóstico e tipo de LNH. A Monsanto financiará até $ 7,25 bilhões em 17 a 21 anos.

Prazos importantes

Prazo de Exclusão: Os indivíduos que desejam reter o direito de processar a Monsanto por conta própria devem enviar uma solicitação por escrito de exclusão até 4 de junho de 2026.

Prazo de Objeção: Os Membros da Classe do Acordo que desejarem se opor a qualquer aspecto do Acordo devem apresentar uma objeção por escrito até 4 de junho de 2026.

Audiência de Aprovação Final: O Tribunal realizará uma audiência em 9 de julho de 2026 para determinar se o Acordo proposto é justo, razoável e adequado.

A data da audiência e outros prazos podem mudar sem aviso prévio. Os Membros da Classe de Liquidação são incentivados a verificar o site da Liquidação para obter atualizações e saber mais sobre como se opor ou se excluir da classe.

Como obter mais informações

Os Membros da Classe de Liquidação podem revisar o Aviso Detalhado, o Acordo de Liquidação e outros documentos importantes em WeedKillerClass.com . Os indivíduos também podem ligar para 1-888-403-8201 ou enviar um e-mail para [email protected].

Este comunicado à imprensa é um resumo. Detalhes completos sobre elegibilidade, benefícios, prazos e direitos legais estão disponíveis nos avisos aprovados pelo Tribunal e no site do Acordo. O Acordo se tornará final somente se o Tribunal conceder a aprovação final e quaisquer recursos forem resolvidos.

