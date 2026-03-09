除草剤に暴露された農家、 造園業者およびその他の人々に対する集団訴訟和解案の通知が裁判所により承認

セントルイス, 2026年3月9日 /PRNewswire/ -- Seeger Weiss LLP、Motley Rice LLC、Waters Kraus Paul & Siegel、Williams Hart & Boundas LLP、The Holland Law Firm、およびKetchmark & McCreight P.C.は、 Circuit Court of the City of St. Louis, State of Missouriが、King v. Monsanto Company における最大72億5,000万ドルの集団訴訟の和解案を仮承認したことを発表しました。裁判所は和解案を仮承認し、和解クラスに属する可能性のある個人に対し、その権利と選択肢を通知する包括的な通知プログラムを承認しました。

提案されている和解案は、ラウンドアップ®やその他のグリホサート系除草剤への暴露が非ホジキンリンパ腫（NHL）を引き起こすという主張を解決するものです。非ホジキンリンパ腫は血液がんで、暴露後10年から15年を経て発症する場合があります。Monsantoは不正行為および責任に関するすべての申し立てを否定しています。裁判所は、請求の是非に関していかなる判断も下していません。

「今回の合意は、ラウンドアップに暴露された結果、非ホジキンリンパ腫と診断された人々や、将来非ホジキンリンパ腫を発症する可能性のある人々が保護され、訴訟継続のリスクや遅延なしに有意義な補償を受けられるようにするためのものです」と、Seeger Weiss LLPの現請求人の代理人弁護士であるChristopher Seegerは述べています。

Holland Law Firmの将来の請求人の代理人弁護士であるEric D. Hollandは次のように述べています。「今回の和解は、長年にわたり待ち続け、現在では請求権が消滅する重大なリスクに直面している被害者とその家族に補償と確実性を提供するものです。重要なのは、今回の和解が今後20年間にわたる被害者への補償も確定させるものであることです。」

対象者

和解クラスには一般に、2026年2月17日以前に米国でラウンドアップ®またはその他のグリホサート系除草剤に暴露された農家、造園業者、グラウンドキーパー、庭師などが対象となります。暴露後に非ホジキンリンパ腫と診断された人も、暴露したがまだ診断されていない人と同様に、給付を受ける資格があります。また、死亡した方、未成年、または自分で物事を行うことができないクラス構成員の家族や代理人も対象となる可能性があります。

和解金

非ホジキンリンパ腫と診断された対象者は、主に暴露の種類（家庭か職場か）、診断時の年齢、非ホジキンリンパ腫のタイプに基づいて、6,000ドルから165,000ドル以上を受け取ることができます。Monsantoは17年から21年の間に最大72億5,000万ドルの金額を支払う予定です。

重要な期限

除外期限 Monsantoを単独で提訴する権利を保持したい個人は、2026年6月4日までに書面による除外申請を提出する必要があります。

Monsantoを単独で提訴する権利を保持したい個人は、2026年6月4日までに書面による除外申請を提出する必要があります。 異議申し立ての期限 和解のいかなる側面に対しても異議申し立てを希望する和解クラス構成員は、2026 年 6 月 4 日までに異議申立書を提出する必要があります。

和解のいかなる側面に対しても異議申し立てを希望する和解クラス構成員は、2026 年 6 月 4 日までに異議申立書を提出する必要があります。 最終承認審問裁判所は 2026 年 7 月 9 日に審問を開き、提案された和解案が公正、合理的、かつ適切かどうかを判断します。

審問期日およびその他の期限は予告なく変更される場合があります。和解クラスの構成員は、異議申し立てまたは除外申請方法の詳細を知るために和解案のウェブサイトをチェックして最新情報を入手することが奨励されます。

詳細情報の入手方法

和解クラス構成員は、詳細通知、和解契約、およびその他の重要文書を WeedKillerClass.com で確認することができます。電話（1-888-403-8201）またはEメール（[email protected] ）でも受け付けています。

このプレスリリースは要約版です。参加資格、給付金、期限、法的権利に関する完全な詳細は、裁判所が承認した通知および和解のウェブサイトで入手することができます。和解は、裁判所が最終承認を与え、上訴が解決された場合にのみ最終的なものとなります。

