Суд выносит решение об уведомлении фермеров, ландшафтных дизайнеров и других лиц, подвергшихся воздействию гербицидов, о предлагаемом мировом соглашении по коллективному иску

СЕНТ- ЛУИС, 9 марта 2026 г. /PRNewswire/ -- Seeger Weiss LLP, Motley Rice LLC, Waters Kraus Paul & Siegel, Williams Hart & Boundas LLP, The Holland Law Firm и Ketchmark & McCreight P.C. объявляют, что Окружной суд города Сент-Луис, штат Миссури, вынес предварительное одобрение по предлагаемому мировому соглашению по коллективному иску на сумму до $7,25 млрд по делу King v. Monsanto Company. Суд предварительно одобрил мировое соглашение и утвердил комплексную программу уведомлений для информирования лиц, которые могут являться участниками данного соглашения, об их правах и возможностях.

Предлагаемое мировое соглашение касается исков в отношении того, что воздействие Roundup® и других глифосатных гербицидов вызывает неходжкинскую лимфому (НХЛ), рак крови, который может развиться через 10–15 лет после воздействия гербицида. Monsanto отрицает все обвинения в противоправных действиях и свою ответственность. Суд не сделал никаких выводов относительно существа требований.

«Это соглашение предназначено для того, чтобы люди, у которых была диагностирована неходжкинская лимфома в результате воздействия Roundup, и те, у кого может развиться НХЛ в будущем, были защищены и имели бы доступ к значимой компенсации без рисков и задержек продолжающегося судебного разбирательства», — сказал Кристофер Сигер (Christopher Seeger), Seeger Weiss LLP, адвокат сегодняшних истцов.

Эрик Д. Холланд (Eric D. Holland), The Holland Law Firm, адвокат будущих истцов, отметил: «Это мировое соглашение дает компенсацию и определенность пострадавшим и их семьям, которые ждали годами и которые в настоящее время сталкиваются с серьезными рисками аннуляции своих исков. Важно отметить, что мировое соглашение также фиксирует компенсацию пострадавшим в течение следующих двадцати лет».

Кто входит в группу лиц по мировому соглашению

Группа лиц по мировому солгашению обычно включает фермеров, ландшафтных дизайнеров, озелинителей, садовников и других лиц, которые подвергались воздействию Roundup® или других гербицидов на основе глифосата в Соединенных Штатах до 17 февраля 2026 года. Лица, у которых была диагностирована НХЛ после воздействия гербицидов, могут претендовать на получение выплат, как и лица, подвергшиеся воздействию, но еще не диагностированные. Также могут быть включены члены семей и представители умерших, несовершеннолетние или недееспособные члены группы.

Выплаты по мировому соглашению

Соответствующие критериям лица с диагнозом НХЛ могут получить от $6 000 до 165 000 или более в зависимости от типа воздействия (в быту или на рабочем месте), возраста на момент постановки диагноза и типа НХЛ. Monsanto профинансирует до $7,25 млрд в течение 17—21 года.

Важные сроки

Крайний срок исключения. Лица, желающие сохранить за собой право самостоятельно подать иск против Monsanto, должны направить письменный запрос об исключении из мирового соглашения до 4 июня 2026 года.

Крайний срок для возражения. Члены группы по мировому соглашению, которые хотят возразить против любого аспекта мирового соглашения, должны подать письменное возражение до 4 июня 2026 года.

Слушания по окончательному утверждению. Суд проведет слушание 9 июля 2026 года, чтобы определить, является ли предлагаемое мировое соглашение справедливым, разумным и адекватным.

Дата слушания и другие сроки могут быть изменены без дополнительного уведомления. Членам группы по мировому соглашению рекомендуется проверять веб-сайт мирового соглашения на наличие обновлений и получения дополнительной информации о том, как направлять возражения или исключить себя из группы истцов.

Как получить дополнительную информацию

Члены группы по мировому соглашению могут ознакомиться с Подробным уведомлением, Мировым соглашением и другими важными документами на веб-сайте: WeedKillerClass.com . Они также могут позвонить по телефону 1-888-403-8201 или обратиться по электронной почте [email protected].

Этот пресс-релиз является кратким изложением. Полная информация о правомочности, выплатах, сроках и законных правах доступна в утвержденных Судом уведомлениях и на веб-сайте Мирового соглашения. Мировое соглашение станет окончательным только в том случае, если Суд вынесет окончательное одобрение и все апелляции будут разрешены.

Контактное лицо для СМИ:

