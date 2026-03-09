المحكمة تأذن بإخطار بشأن تسوية دعوى جماعية مقترحة للمزارعين ومنسقي الحدائق وغيرهم ممن تعرضوا لمبيدات الأعشاب

سانت لويس، 9 مارس 2026 /PRNewswire/ -- تعلن كل من Seeger Weiss LLP، وMotley Rice LLC، وWaters Kraus Paul & Siegel، وWilliams Hart & Boundas LLP، وThe Holland Law Firm، وKetchmark & McCreight P.C. أن محكمة الدائرة لمدينة سانت لويس، ولاية ميزوري، منحت موافقة مبدئية على تسوية دعوى جماعية مقترحة تصل قيمتها إلى 7.25 مليار دولار في دعوى

.King v. Monsanto Company كما أذنت المحكمة ببرنامج إخطار شامل لإبلاغ الأفراد الذين قد يندرجون ضمن الفئة المشمولة بالتسوية ("فئة التسوية") بحقوقهم والخيارات المتاحة لهم.

وتسوي هذه التسوية المقترحة المطالبات التي تدّعي بأن التعرض لـ Roundup® وغيره من مبيدات الأعشاب القائمة على الغليفوسات يسبب اللمفومة اللاهودجكينية (NHL)، وهي أحد سرطانات الدم التي قد يستغرق تطورها من 10 إلى 15 عامًا بعد التعرض. وتنفي مونسانتو جميع المزاعم المتعلقة بارتكاب أي مخالفة أو تحمل أي مسؤولية قانونية. ولم تُبدِ المحكمة أي رأي في مدى وجاهة هذه المطالبات.

وقال Christopher Seeger من Seeger Weiss LLP، وهو محامي المدعين الحاليين: "صُمم هذا الاتفاق لضمان حماية الأشخاص الذين شُخِّصت إصابتهم باللمفومة اللاهودجكينية نتيجة تعرضهم لـ Roundup، وكذلك أولئك الذين قد يُصابون بها مستقبلًا، وإتاحة حصولهم على تعويض مجزٍ من دون مخاطر استمرار التقاضي وما ينطوي عليه من تأخير".

وأشار Eric D. Holland من The Holland Law Firm، وهو محامي المدعين المحتملين مستقبلًا، إلى أن "هذه التسوية توفر تعويضًا وقدرًا من اليقين للضحايا وعائلاتهم الذين انتظروا لسنوات، ويواجهون حاليًا مخاطر كبيرة قد تؤدي إلى سقوط مطالباتهم. والأهم من ذلك أنها تحفظ حق الضحايا في التعويض على مدى العقدين المقبلين".

من المشمولون؟

تشمل فئة التسوية، بوجه عام، المزارعين، ومنسقي الحدائق، والعاملين في صيانة المساحات الخضراء، والبستانيين، وغيرهم ممن تعرضوا لـ Roundup® أو غيره من مبيدات الأعشاب القائمة على الغليفوسات داخل الولايات المتحدة قبل 17 فبراير 2026. وقد يكون الأفراد الذين شُخِّصت إصابتهم باللمفومة اللاهودجكينية بعد التعرض مؤهلين للحصول على المزايا، وكذلك الأفراد الذين تعرضوا لها ولم يُشخَّصوا بعد. كما قد يشمل ذلك أفراد أسر أعضاء فئة التسوية المتوفين أو القاصرين أو فاقدي الأهلية، وممثليهم.

مزايا التسوية

قد يحصل الأفراد المؤهلون الذين شُخِّصت إصابتهم باللمفومة اللاهودجكينية على مبالغ تتراوح بين 6,000 دولار و165,000 دولار أو أكثر، استنادًا بصورة أساسية إلى نوع التعرض، سواء كان في المنزل أو في العمل، والعمر عند التشخيص، ونوع اللمفومة اللاهودجكينية. وستمول مونسانتو ما يصل إلى 7.25 مليار دولار على مدى 17 إلى 21 عامًا.

المواعيد النهائية المهمة

الموعد النهائي لطلب الاستبعاد: يجب على الأفراد الذين يرغبون في الاحتفاظ بحقهم في مقاضاة مونسانتو بصورة فردية تقديم طلب استبعاد خطي في موعد أقصاه 4 يونيو 2026.

الموعد النهائي لتقديم الاعتراض: يجب على أعضاء فئة التسوية الذين يرغبون في الاعتراض على أي جانب من جوانب التسوية تقديم اعتراض خطي في موعد أقصاه 4 يونيو 2026.

جلسة الموافقة النهائية: ستعقد المحكمة جلسة في 9 يوليو 2026 لتحديد ما إذا كانت التسوية المقترحة عادلة ومعقولة وكافية.

وقد تتغير مواعيد الجلسة وغيرها من المواعيد النهائية من دون إشعار إضافي. ويُحث أعضاء فئة التسوية على مراجعة الموقع الإلكتروني الخاص بالتسوية للاطلاع على المستجدات ومعرفة المزيد عن كيفية الاعتراض أو طلب الاستبعاد من الفئة.

كيفية الحصول على مزيد من المعلومات

يمكن لأعضاء فئة التسوية مراجعة الإشعار التفصيلي، واتفاقية التسوية، وغيرها من الوثائق المهمة على الموقع الإلكتروني .WeedKillerClass.com كما يمكن للأفراد الاتصال على الرقم 1-888-403-8201 أو مراسلة البريد الإلكتروني .[email protected]

هذا البيان الصحفي موجز. وتتوفر التفاصيل الكاملة بشأن الأهلية والمزايا والمواعيد النهائية والحقوق القانونية في الإشعارات المعتمدة من المحكمة وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بالتسوية. ولن تصبح التسوية نهائية إلا إذا منحت المحكمة الموافقة النهائية عليها وتم البت في أي استئنافات.

للتواصُل الصحفي:

[email protected]