Súd schvaľuje oznámenie o navrhovanom urovnaní hromadnej žaloby pre farmárov, záhradníkov a ďalšie osoby vystavené účinkom herbicídov
Mar 09, 2026, 11:48 ET
ST. LOUIS, 9. marec 2026 /PRNewswire/ – Právnické spoločnosti Seeger Weiss LLP, Motley Rice LLC, Waters Kraus Paul & Siegel, Williams Hart & Boundas LLP, The Holland Law Firm a Ketchmark & McCreight P.C. oznamujú, že obvodný súd mesta St. Louis v štáte Missouri predbežne schválil navrhované urovnanie hromadnej žaloby vo výške až 7,25 miliardy dolárov v prípade King v. Monsanto Company. Súd predbežne schválil urovnanie a povolil rozsiahlu informačnú kampaň s cieľom oboznámiť osoby, ktoré môžu byť súčasťou skupiny zahrnutej do urovnania, o ich právach a možnostiach.
Navrhované urovnanie rieši žaloby, podľa ktorých vystavenie sa prípravku Roundup® a ďalším herbicídom na báze glyfozátu spôsobuje non-Hodgkinov lymfóm (NHL), rakovinu krvi, ktorá sa môže rozvinúť až po 10 až 15 rokoch od expozície. Spoločnosť Monsanto všetky obvinenia z priestupku a zodpovednosti popiera. Súd nevydal žiadne rozhodnutie týkajúce sa opodstatnenosti nárokov.
„Táto dohoda je navrhnutá tak, aby boli chránení ľudia, u ktorých bol diagnostikovaný non-Hodgkinov lymfóm v dôsledku vystavenia Roundupu, a tí, u ktorých sa v budúcnosti môže vyvinúť NHL, a mali prístup k zmysluplnému odškodneniu bez rizík a zdržania spojených s pokračujúcim súdnym sporom," povedal Christopher Seeger zo spoločnosti Seeger Weiss LLP, právny zástupca súčasných žalobcov.
Eric D. Holland z právnickej firmy Holland Law Firm, právny zástupca budúcich žalobcov, poznamenal: „Toto urovnanie poskytuje odškodnenie a istotu obetiam a ich rodinám, ktoré čakajú roky a v súčasnosti čelia veľkým rizikám, ktoré by mohli zmariť ich nároky. Tak isto je dôležité, že ide o zaistenie odškodnenia pre obete počas nasledujúcich dvoch desaťročí."
Zahrnutí účastníci
Skupina pre urovnanie vo všeobecnosti zahŕňa farmárov, záhradníkov, správcov záhrad, záhradkárov a ďalších, ktorí boli vystavení účinkom prípravku Roundup® alebo iných herbicídov na báze glyfosátu v Spojených štátoch pred 17. februárom 2026. Jednotlivci, u ktorých bol diagnostikovaný NHL po expozícii, môžu mať nárok na odškodnenie, rovnako ako jednotlivci, ktorí boli vystavení nákaze, ale zatiaľ neboli diagnostikovaní. Zahrnutí môžu byť aj rodinní príslušníci a zástupcovia zosnulých, maloletých alebo právne nespôsobilých členov skupiny.
Odškodnenie z urovnania
Oprávnené osoby s diagnostikovaným NHL môžu dostať 6 000 až 165 000 dolárov alebo viac, predovšetkým na základe typu expozície (či už doma alebo v práci), veku pri stanovení diagnózy a typu NHL. Spoločnosť Monsanto poskytne prostriedky vo výške až 7,25 miliardy dolárov počas 17 až 21 rokov.
Dôležité termíny
- Lehota na vylúčenie: Jednotlivci, ktorí si chcú ponechať právo žalovať spoločnosť Monsanto samostatne, musia podať písomnú žiadosť o vylúčenie do 4. júna 2026.
- Lehota na podanie námietky: Členovia skupiny zahrnutej do urovnania, ktorí chcú namietať proti akémukoľvek aspektu urovnania, musia podať písomnú námietku do 4. júna 2026.
- Pojednávanie o konečnom schválení: Súd uskutoční pojednávanie 9. júla 2026, kedy určí, či je navrhované urovnanie spravodlivé, rozumné a primerané.
Dátum pojednávania a ďalšie termíny sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Členovia skupiny zahrnutej do urovnania sú vyzvaní, aby sledovali aktualizácie na webovej stránke o urovnaní, kde sa dozvedia viac o tom, ako podať námietky alebo sa zo skupiny vylúčiť.
Kde získať viac informácií
Členovia skupiny zahrnutej do urovnania si môžu preštudovať podrobné oznámenie, dohodu o urovnaní a ďalšie dôležité dokumenty na stránke WeedKillerClass.com. Jednotlivci môžu tiež zatelefonovať na číslo 1-888-403-8201 alebo poslať e-mail na adresu [email protected].
Táto tlačová správa je zhrnutím. Kompletné informácie o oprávnenosti, odškodnení, lehotách a zákonných právach sú k dispozícii v súdom schválených oznámeniach a na webovej stránke o urovnaní. Urovnanie nadobudne právoplatnosť až vtedy, ak súd potvrdí konečné schválenie a budú vyriešené všetky odvolania.
Kontakt pre tlač:
