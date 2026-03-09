La Cour autorise la notification d'un projet de règlement de recours collectif pour les agriculteurs, les paysagistes et d'autres personnes exposées à des désherbants.

ST. LOUIS, 9 mars 2026 /PRNewswire/ -- Seeger Weiss LLP, Motley Rice LLC, Waters Kraus Paul & Siegel, Williams Hart & Boundas LLP, The Holland Law Firm, et Ketchmark & McCreight P.C. annoncent que le Circuit Court of the City of St. Louis, State of Missouri, a accordé l'approbation préliminaire d'une proposition de règlement de recours collectif d'un montant maximum de 7,25 milliards de dollars dans l'affaire King v. Monsanto Company. La Cour a approuvé le règlement à titre préliminaire et autorisé un programme de notification complet afin d'informer les personnes susceptibles de faire partie de la classe de règlement de leurs droits et de leurs options.

La proposition de règlement résout les plaintes selon lesquelles l'exposition au Roundup® et à d'autres désherbants à base de glyphosate provoque un lymphome non hodgkinien (LNH), un cancer du sang qui peut mettre 10 à 15 ans à se développer après l'exposition. Monsanto nie toute allégation de faute et de responsabilité. La Cour ne s'est pas prononcée sur le bien-fondé des demandes.

« Cet accord vise à garantir que les personnes chez qui on a diagnostiqué un lymphome non hodgkinien à la suite de leur exposition au Roundup, et celles qui pourraient développer un lymphome non hodgkinien à l'avenir, seront protégées et auront accès à une indemnisation significative sans les risques et les retards liés à la poursuite des litiges », a déclaré Christopher Seeger de Seeger Weiss LLP, avocat des plaignants actuels.

Eric D. Holland, du cabinet d'avocats The Holland Law Firm, avocat des futurs demandeurs, a déclaré : « Ce règlement apporte une compensation et une certitude aux victimes et à leurs familles qui attendent depuis des années et qui sont actuellement confrontées à des risques majeurs susceptibles d'éteindre leurs demandes d'indemnisation. Il est important de noter qu'il prévoit également l'indemnisation des victimes au cours des deux prochaines décennies ».

Qui est concerné ?

La Settlement Class comprend généralement des agriculteurs, des paysagistes, des gardiens d'espaces verts, des jardiniers et d'autres personnes qui ont été exposées au Roundup® ou à d'autres désherbants à base de glyphosate aux États-Unis avant le 17 février 2026. Les personnes chez qui un LNH a été diagnostiqué après l'exposition peuvent prétendre à des prestations, tout comme les personnes exposées mais non encore diagnostiquées. Les membres de la famille et les représentants des membres du groupe décédés, mineurs ou frappés d'incapacité peuvent également être inclus.

Prestations de règlement

Les personnes éligibles diagnostiquées avec un LNH peuvent recevoir de 6 000 à 165 000 dollars ou plus, en fonction principalement du type d'exposition (à la maison ou au travail), de l'âge au moment du diagnostic et du type de LNH. Monsanto financera jusqu'à 7,25 milliards de dollars sur une période de 17 à 21 ans.

Dates limites importantes

Date limite d'exclusion : Les personnes qui souhaitent conserver le droit de poursuivre Monsanto à titre individuel doivent présenter une demande écrite d'exclusion avant le 4 juin 2026.

Les personnes qui souhaitent conserver le droit de poursuivre Monsanto à titre individuel doivent présenter une demande écrite d'exclusion avant le 4 juin 2026. Délai d'opposition : Les membres de la Settlement Class qui souhaitent s'opposer à tout aspect du Settlement doivent déposer une objection écrite avant le 4 juin 2026.

Les membres de la Settlement Class qui souhaitent s'opposer à tout aspect du Settlement doivent déposer une objection écrite avant le 4 juin 2026. Audience d'approbation finale : La Cour tiendra une audience le 9 juillet 2026 pour déterminer si le règlement proposé est équitable, raisonnable et adéquat.

La date de l'audience et les autres délais peuvent être modifiés sans préavis. Les membres de la classe de règlement sont encouragés à consulter le site web du règlement pour les mises à jour et pour en savoir plus sur la manière de s'opposer ou de s'exclure de la classe.

Comment obtenir plus d'informations

Les membres de la Settlement Class peuvent consulter l'avis détaillé, l'accord de règlement et d'autres documents importants sur le site WeedKillerClass.com . Les personnes peuvent également appeler le 1-888-403-8201 ou envoyer un courriel à [email protected].

Ce communiqué de presse est un résumé. Tous les détails concernant l'éligibilité, les avantages, les délais et les droits légaux sont disponibles dans les avis approuvés par la Cour et sur le site web du règlement. Le règlement ne deviendra définitif que si la Cour l'approuve définitivement et si les appels sont résolus.

