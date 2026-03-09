Soud schválil oznámení o navrhovaném urovnání hromadné žaloby pro zemědělce, zahradníky a další osoby vystavené působení herbicidů
News provided byHolland Law Firm
Mar 09, 2026, 08:00 ET
ST. LOUIS, 9. března 2026 /PRNewswire/ -- Seeger Weiss LLP, Motley Rice LLC, Waters Kraus Paul & Siegel, Williams Hart & Boundas LLP, The Holland Law Firm a Ketchmark & McCreight P.C. oznamují, že okresní soud města St. Louis ve státě Missouri předběžně schválil navrhované urovnání hromadné žaloby ve výši až 7,25 miliardy dolarů ve věci King v. Monsanto Company. Soud předběžně schválil dohodu a povolil komplexní informační program, jehož cílem je informovat osoby, které mohou být součástí skupiny účastníků dohody, o jejich právech a možnostech.
Navrhovaná dohoda řeší tvrzení, že vystavení přípravku Roundup® a jiným herbicidům na bázi glyfosátu způsobuje non-Hodgkinův lymfom (NHL), což je rakovina krve, která se může vyvinout 10 až 15 let po vystavení. Společnost Monsanto popírá všechna obvinění z protiprávního jednání a odpovědnosti. Soud se k opodstatněnosti nároků nevyjádřil.
„Cílem této dohody je zajistit, aby osoby, u nichž byl diagnostikován non-Hodgkinův lymfom v důsledku expozice vůči přípravku Roundup, a osoby, u nichž se NHL může v budoucnu rozvinout, byly chráněny a měly přístup k smysluplnému odškodnění bez rizik a zpoždění spojených s pokračujícím soudním řízením," uvedl právní zástupce současných žalobců Christopher Seeger ze společnosti Seeger Weiss LLP.
Eric D. Holland z advokátní kanceláře The Holland Law Firm, právní zástupce budoucích žalobců, poznamenal: „Tato dohoda poskytuje odškodnění a jistotu obětem a jejich rodinám, které čekaly roky a jež v současné době čelí velkým rizikům, která by mohla jejich nároky zmařit. Důležité je, že také zajišťuje odškodnění pro oběti na příštích dvacet let."
Kdo je zahrnut
Skupina účastníků dohody o vyrovnání obecně zahrnuje zemědělce, zahradníky, správce pozemků, zahrádkáře a další osoby, které byly vystaveny působení přípravku Roundup® nebo jiných herbicidů na bázi glyfosátu ve Spojených státech před 17. únorem 2026. Osoby, u kterých byla po expozici diagnostikována NHL, mohou mít nárok na odškodnění, stejně jako osoby, které byly vystaveny působení přípravku, ale dosud nebyly diagnostikovány. Zahrnuti mohou být také rodinní příslušníci a zástupci zemřelých, nezletilých nebo nezpůsobilých členů skupiny.
Výhody dohody
Oprávněné osoby s diagnostikovaným NHL mohou obdržet 6 000 až 165 000 USD nebo více, a to především na základě typu expozice (zda doma nebo v práci), věku v době diagnózy a typu NHL. Společnost Monsanto poskytne finanční prostředky ve výši až 7,25 miliardy USD po dobu 17 až 21 let.
Důležité termíny
- Termín pro vyloučení: Osoby, které si chtějí ponechat právo žalovat společnost Monsanto samostatně, musí podat písemnou žádost o vyloučení do 4. června 2026.
- Termín pro podání námitky: Členové skupiny, kteří chtějí vznést námitku proti jakémukoli aspektu dohody, musí podat písemnou námitku do 4. června 2026.
- Slyšení o konečném schválení: Soud uspořádá dne 9. července 2026 slyšení, aby určil, zda je navrhovaná dohoda spravedlivá, přiměřená a postačující.
Datum slyšení a další termíny se mohou změnit bez předchozího oznámení. Členům skupiny účastnící se dohody se doporučuje, aby sledovali aktualizace na webových stránkách dohody a informovali se o tom, jak vznést námitku nebo se z dohody vyloučit.
Jak získat další informace
Členové skupiny, na kterou se dohoda vztahuje, si mohou podrobné oznámení, dohodu o urovnání a další důležité dokumenty prohlédnout na webových stránkách WeedKillerClass.com. Jednotlivci mohou také zavolat na číslo 1-888-403-8201 nebo poslat e-mail na adresu [email protected].
Tato tisková zpráva je souhrnem. Úplné podrobnosti o způsobilosti, výhodách, termínech a zákonných právech jsou k dispozici v oznámeních schválených soudem a na webových stránkách dohody o vyrovnání. Dohoda o vyrovnání se stane konečnou pouze v případě, že soud udělí konečné schválení a budou vyřešena všechna odvolání.
Kontakt pro tisk:
Share this article