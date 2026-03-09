Sąd zezwala na zawiadomienie o proponowanej ugodzie w pozwie zbiorowym dla rolników, ogrodników i innych osób narażonych na działanie środków chwastobójczych

ST. LOUIS, 9 marca 2026 r. /PRNewswire/ -- Kancelarie Seeger Weiss LLP, Motley Rice LLC, Waters Kraus Paul & Siegel, Williams Hart & Boundas LLP, The Holland Law Firm oraz Ketchmark & McCreight P.C. informują, że Sąd Okręgowy Miasta St. Louis w stanie Missouri wstępnie zatwierdził proponowaną ugodę w pozwie zbiorowym o wartości do 7,25 miliarda dolarów w sprawie King przeciwko Monsanto Company. Sąd udzielił wstępnej zgody na ugodę oraz zatwierdził kompleksowy program zawiadomień mający na celu poinformowanie osób, które mogą należeć do grupy objętej ugodą, o przysługujących im prawach i możliwościach.

Proponowana ugoda obejmuje roszczenia, zgodnie z którymi narażenie na Roundup® oraz inne środki chwastobójcze na bazie glifosatu powoduje chłoniaka nieziarniczego, czyli nowotwór krwi, który może rozwinąć się po upływie 10 do 15 lat od narażenia. Monsanto zaprzecza wszelkim zarzutom szkodliwego działania oraz odpowiedzialności. Sąd nie dokonał żadnego ustalenia co do zasadności roszczeń.

„Ugoda ma na celu zapewnienie, aby osoby, u których zdiagnozowano chłoniaka nieziarniczego w wyniku narażenia na Roundup, a także osoby, u których chłoniak może rozwinąć się w przyszłości, mogły liczyć na ochronę oraz miały dostęp do odpowiedniej rekompensaty bez ryzyka i opóźnień związanych z dalszym prowadzeniem postępowania sądowego" – powiedział Christopher Seeger z kancelarii Seeger Weiss LLP, pełnomocnik pozywających w ramach bieżącego postępowania.

Eric D. Holland z kancelarii The Holland Law Firm, pełnomocnik pozywających w ramach dalszego postępowania, zauważył: „Ta ugoda zapewnia odszkodowanie oraz pewność ofiarom i ich rodzinom, które czekały na rozwiązanie sprawy przez wiele lat i które obecnie stoją w obliczu poważnego ryzyka, że ich roszczenia wygasną. Co istotne, gwarantuje ona również zabezpieczenie rekompensaty dla ofiar w ciągu najbliższych dwóch dekad".

Kto jest objęty ugodą

Do Grupy objętej ugodą zalicza się zasadniczo rolników, projektantów ogrodów, pracowników utrzymania terenów zielonych, ogrodników oraz inne osoby, które były narażone na działanie Roundup® lub innych środków chwastobójczych na bazie glifosatu w Stanach Zjednoczonych przed 17 lutego 2026 r. Osoby, u których po takim narażeniu zdiagnozowano chłoniaka nieziarniczego, mogą kwalifikować się do otrzymania świadczeń, podobnie jak osoby narażone na działanie tych środków, u których choroba nie została jeszcze zdiagnozowana. Do grupy mogą również należeć członkowie rodzin oraz przedstawiciele osób zmarłych, małoletnich lub niezdolnych do działania członków grupy.

Świadczenia wynikające z ugody

Uprawnione osoby, u których zdiagnozowano chłoniaka nieziarniczego, mogą otrzymać od 6000 do 165 000 dolarów lub więcej, w zależności przede wszystkim od rodzaju narażenia (czy miało ono miejsce w domu czy w pracy), wieku w chwili diagnozy oraz rodzaju chłoniaka nieziarniczego. Monsanto sfinansuje ugodę, wypłacając do 7,25 miliarda dolarów w okresie od 17 do 21 lat.

Ważne terminy

Termin wystąpienia z grupy : osoby, które chcą zachować prawo do samodzielnego wniesienia pozwu przeciwko Monsanto, muszą złożyć pisemny wniosek o wystąpienie z grupy do dnia 4 czerwca 2026 r.

: osoby, które chcą zachować prawo do samodzielnego wniesienia pozwu przeciwko Monsanto, muszą złożyć pisemny wniosek o wystąpienie z grupy do dnia 4 czerwca 2026 r. Termin wniesienia sprzeciwu : członkowie Grupy objętej ugodą, którzy chcą zgłosić sprzeciw wobec jakiegokolwiek elementu ugody, muszą złożyć pisemny sprzeciw do 4 czerwca 2026 r.

: członkowie Grupy objętej ugodą, którzy chcą zgłosić sprzeciw wobec jakiegokolwiek elementu ugody, muszą złożyć pisemny sprzeciw do 4 czerwca 2026 r. Rozprawa w sprawie ostatecznego zatwierdzenia: 9 lipca 2026 r. Sąd przeprowadzi rozprawę w celu ustalenia, czy proponowana ugoda jest sprawiedliwa, uzasadniona i wystarczająca.

Termin rozprawy oraz inne terminy mogą ulec zmianie bez dodatkowego zawiadomienia. Na stronie internetowej ugody członkowie Grupy objętej ugodą mogą uzyskać aktualne informacje i dowiedzieć się więcej o tym, jak wnieść sprzeciw lub wystąpić z grupy.

Jak uzyskać więcej informacji

Członkowie Grupy objętej ugodą mogą zapoznać się ze Szczegółowym zawiadomieniem, treścią Ugody oraz innymi ważnymi dokumentami na stronie WeedKillerClass.com. Osoby zainteresowane mogą również zadzwonić pod numer 1-888-403-8201 lub wysłać wiadomość e-mail na adres [email protected].

Niniejszy komunikat prasowy stanowi jedynie podsumowanie. Pełne informacje dotyczące spełniania warunków, świadczeń, terminów oraz praw są dostępne w zawiadomieniach zatwierdzonych przez Sąd oraz na stronie internetowej ugody. Ugoda uprawomocni się wyłącznie w przypadku jej ostatecznego zatwierdzenia przez Sąd oraz po rozstrzygnięciu ewentualnych odwołań.

Kontakt dla prasy:

