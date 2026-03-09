El tribunal autoriza la notificación del Acuerdo de demanda colectiva propuesto para agricultores, paisajistas y otros expuestos a herbicidas

ST. LOUIS, 9 de marzo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Seeger Weiss LLP, Motley Rice LLC, Waters Kraus Paul & Siegel, Williams Hart & Boundas LLP, The Holland Law Firm y Ketchmark & McCreight P.C. anuncian que el Tribunal de Circuito de la Ciudad de St. Louis, Estado de Missouri, ha otorgado la aprobación preliminar de un acuerdo de demanda colectiva propuesto de hasta $ 7.25 mil millones en King v. Monsanto Company. El Tribunal aprobó preliminarmente el Acuerdo y autorizó un programa de notificación integral para informar a las personas que pueden formar parte de la Clase del Acuerdo sobre sus derechos y opciones.

El acuerdo propuesto resuelve las reclamaciones de que la exposición a Roundup® y otros herbicidas a base de glifosato causa linfoma no Hodgkin (LNH), un cáncer de la sangre que puede tardar de 10 a 15 años en desarrollarse después de la exposición. Monsanto niega todas las acusaciones de irregularidades y responsabilidad. El tribunal no ha hecho ninguna conclusión con respecto al fondo de las reclamaciones.

"Este acuerdo está diseñado para garantizar que las personas que han sido diagnosticadas con linfoma no Hodgkin como resultado de su exposición al Roundup, y aquellas que puedan desarrollar NHL en el futuro, estén protegidas y tengan acceso a una compensación significativa sin los riesgos y retrasos de un litigio continuo", dijo Christopher Seeger de Seeger Weiss LLP, abogado de los demandantes actuales.

Eric D. Holland, de The Holland Law Firm, abogado de futuros demandantes, señaló: "Este acuerdo proporciona compensación y certeza a las víctimas y sus familias que han estado esperando durante años y que actualmente enfrentan grandes riesgos que podrían extinguir sus reclamaciones. Es importante destacar que también garantiza una compensación para las víctimas durante las próximas dos décadas ".

Quién está incluido

La Clase del Acuerdo generalmente incluye agricultores, paisajistas, jardineros, jardineros y otros que estuvieron expuestos a Roundup® u otros herbicidas a base de glifosato en Estados Unidos antes del 17 de febrero de 2026. Las personas diagnosticadas con LNH después de la exposición pueden calificar para los beneficios, al igual que las personas expuestas pero aún no diagnosticadas. También se pueden incluir familiares y representantes de miembros de la clase fallecidos, menores o incapacitados.

Beneficios de liquidación

Las personas elegibles diagnosticadas con LNH pueden recibir de $ 6,000 a $ 165,000 o más, según el tipo de exposición (ya sea en el hogar o en el trabajo), la edad en el momento del diagnóstico y el tipo de LNH. Monsanto financiará hasta $ 7.25 mil millones durante 17 a 21 años.

Fechas límite importantes

Fecha límite de exclusión: las personas que deseen conservar el derecho a demandar a Monsanto por su cuenta deben presentar una solicitud de exclusión por escrito antes del 4 de junio de 2026.

las personas que deseen conservar el derecho a demandar a Monsanto por su cuenta deben presentar una solicitud de exclusión por escrito antes del 4 de junio de 2026. Plazo de objeción: los Miembros del Grupo del Acuerdo que deseen objetar cualquier aspecto del Acuerdo deben presentar una objeción por escrito antes del 4 de junio de 2026.

los Miembros del Grupo del Acuerdo que deseen objetar cualquier aspecto del Acuerdo deben presentar una objeción por escrito antes del 4 de junio de 2026. Audiencia de aprobación final: El Tribunal celebrará una audiencia el 9 de julio de 2026 para determinar si el Acuerdo propuesto es justo, razonable y adecuado.

La fecha de la audiencia y otros plazos pueden cambiar sin previo aviso. Se alienta a los Miembros de la Clase del Arreglo a consultar el sitio web del Arreglo para obtener actualizaciones y obtener más información sobre cómo objetar o excluirse de la clase.

Cómo obtener más información

Los miembros del grupo del Acuerdo pueden revisar el Aviso detallado, el Acuerdo del Acuerdo y otros documentos importantes en WeedKillerClass.com . Las personas también pueden llamar al 1-888-403-8201 o enviar un correo electrónico a [email protected].

Este comunicado de prensa es un resumen. Los detalles completos sobre la elegibilidad, los beneficios, los plazos y los derechos legales están disponibles en los avisos aprobados por el Tribunal y en el sitio web del Acuerdo. El Acuerdo será definitivo solo si el Tribunal otorga la aprobación final y se resuelven las apelaciones.

