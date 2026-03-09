法院批准向農民、園藝師及園林從業員等發出擬議除草劑集體訴訟和解通知

聖路易斯2026年3月9日 /美通社/ -- Seeger Weiss LLP、Motley Rice LLC、Waters Kraus Paul & Siegel、Williams Hart & Boundas LLP、The Holland Law Firm 以及 Ketchmark & McCreight P.C. 宣佈，密蘇里州聖路易斯市巡迴法院已初步批准在 King v. Monsanto Company 一案中，擬議集體訴訟和解金額高達72.5億美元。 法院已初步批准該和解方案，並授權展開全面通知計劃，以告知可能屬於和解成員的人士其權利及可選擇的方案。

擬議和解旨在解決有關接觸 Roundup® 及其他含草甘膦的除草劑可能引致非霍奇金淋巴瘤（NHL）的索償。非霍奇金淋巴瘤屬血癌，通常在接觸後需10至15年才可能發病。 Monsanto 否認所有有關不當行為及法律責任的指控。 法院並未就有關索償的實質內容作出任何裁定。

Seeger Weiss LLP 的律師、現時索償人的代表 Christopher Seeger 表示：「此協議旨在確保因接觸 Roundup 而確診非霍奇金淋巴瘤的人士，以及未來可能患上非霍奇金淋巴瘤的人士，能夠受到保障，並獲得實質賠償，同時避免持續訴訟帶來的風險和延誤。」

The Holland Law Firm 的律師、未來索償人的代表 Eric D. Holland 指出：「這項和解為多年來一直等待的受害者及其家人提供賠償及確定性，而他們目前正面臨可能令其索償被駁回的重大風險。 重要的是，這項和解可保障未來二十年內受害者的賠償權利。」

哪些人士包括在內

和解成員通常包括農民、園藝師、園林工、花園管理員，以及其他在美國於2026年2月17日之前接觸過 Roundup® 或其他含草甘膦除草劑的人士。 曾因接觸而確診非霍奇金淋巴瘤的人士可能符合獲取賠償的資格，而已接觸但尚未確診的人士亦可能符合資格。 已故、未成年人或無行為能力的和解成員的家庭成員及代表人士亦包括在內。

和解賠償

符合資格且確診非霍奇金淋巴瘤的人士，可獲得6,000至165,000美元或以上的賠償，金額主要取決於接觸類型（在家或工作場所）、確診時年齡，以及非霍奇金淋巴瘤的類型。 Monsanto 將在未來17至21年間提供最高72.5億美元的資金。

重要截止日期

退出申請截止日期： 如希望保留自行對 Monsanto 提起訴訟的權利，須於2026年6月4日或之前提交書面申請。

如希望保留自行對 Monsanto 提起訴訟的權利，須於2026年6月4日或之前提交書面申請。 異議提交截止日期： 如和解成員希望對和解的任何部分提出異議，必須於2026年6月4日或之前提交書面異議。

如和解成員希望對和解的任何部分提出異議，必須於2026年6月4日或之前提交書面異議。 最終批准聆訊：法院將於2026年7月9日舉行聆訊，以決定擬議和解是否公平、合理及適當。

聆訊日期及其他截止日期可能會變動，恕不另行通知。 和解成員應留意和解網站的最新資訊，了解如何提出異議或申請退出和解成員資格。

如何獲取更多資料

和解成員可於 WeedKillerClass.com 查閱詳盡通知、和解協議及其他重要文件。 個人亦可致電 1-888-403-8201 或電郵至 [email protected] 查詢。

本新聞稿僅為摘要。 有關資格、賠償、截止日期及法律權利的完整資料，可參閱法院批准的通知及和解網站。 和解只有在法院作出最終批准並且所有上訴事宜解決後，方可生效。

