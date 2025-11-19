Vantage Foundation apoya a Kechara Soup Kitchen en una iniciativa de ayuda alimentaria comunitaria en Kuala Lumpur

KUALA LUMPUR, Malasia, 19 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Vantage Foundation continuó con su misión de generar un impacto significativo en la comunidad mediante una reciente colaboración con Kechara Soup Kitchen (KSK), una de las principales organizaciones no gubernamentales de Malasia dedicada a prestar servicio a las comunidades urbanas y rurales pobres, a los orang asli y a las personas sin hogar desde hace más de 17 años. KSK opera mediante un enfoque múltiple que comprende su banco de alimentos, programas de empoderamiento y comedores sociales, guiado por el lema "El hambre no conoce barreras". La actividad de voluntariado tuvo lugar en el Banco de Alimentos Kechara en Setapak, un centro clave donde se almacenan, organizan y distribuyen productos secos esenciales y artículos de primera necesidad a familias necesitadas.

Un total de diez voluntarios de Vantage Foundation participaron en el programa de divulgación, y trabajaron junto con el personal de KSK para preparar y entregar paquetes de ayuda alimentaria. El equipo visitó seis hogares registrados en Cheras y Jinjang, cada uno de ellos identificado por KSK como parte de los grupos vulnerables afectados por la pobreza urbana. Entre los beneficiarios se encontraban familias que vivían en condiciones de pobreza o inestabilidad, hogares con miembros discapacitados y personas mayores que vivían solas sin apoyo familiar.

Mediante esta experiencia práctica, los voluntarios pudieron ser testigos de la realidad de la inseguridad alimentaria en las zonas urbanas de Malasia. Muchas familias dependen de la ayuda mensual para cubrir sus necesidades básicas, y las entregas contribuyeron a garantizar que tuvieran acceso a artículos esenciales como arroz, alimentos enlatados, productos de higiene y artículos de primera necesidad.

"Participar en esta iniciativa nos permitió comprender mejor los desafíos estructurales a los que se enfrentan las comunidades vulnerables en Kuala Lumpur", afirmó Steven Xie, director ejecutivo de Vantage Foundation. "Fue un humilde recordatorio de que los pequeños actos de servicio pueden tener un impacto significativo cuando se dirigen a quienes más lo necesitan".

Vantage Foundation es una organización benéfica independiente creada en el Centro Tecnológico McLaren del Reino Unido en 2023. La fundación ha colaborado con organizaciones de todo el mundo, como Grab Indonesia, la Fundación iREDE de Nigeria, Teach For Malaysia y el Instituto Claret de Brasil, para impulsar iniciativas sociales de gran impacto.

Kechara Soup Kitchen es una parte fundamental de la misión del Comedor Social Kechara, que se centra en evitar que las personas y familias en situación de riesgo se queden sin hogar. A diferencia del comedor social tradicional de KSK, que ofrece comidas calientes, atención médica y asistencia social a personas sin hogar, el Banco de Alimentos suministra productos secos y artículos de primera necesidad a familias marginadas para ayudar a estabilizar sus condiciones de vida.

