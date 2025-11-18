تدعم Vantage Foundation مبادرة Kechara Soup Kitchen للمساعدات الغذائية المجتمعية في كوالالمبور

Vantage Foundation Supports Kechara Soup Kitchen in Community Food Aid Initiative in Kuala Lumpur

كوالالمبور، ماليزيا، 18 نوفمبر 2025 / PRNewswire / -- واصلت Vantage Foundation مهمتها في إحداث أثر مجتمعي فعّال من خلال تعاونها الأخير مع Kechara Soup Kitchen (KSK) ، إحدى المنظمات غير الحكومية الرائدة في ماليزيا والمُكرسة لخدمة الفقراء في المناطق الحضرية والريفية ومجتمعات "الأورانغ أسلي" والمجتمعات المشردة لأكثر من 17 عامًا. تعمل KSK عبر نهج متعدد المحاور يشمل: بنك الطعام، وبرامج التمكين، ومطبخ الحساء، وكل ذلك تحت شعارها "الجوع لا يعرف الحواجز". جرى النشاط التطوعي في بنك طعام Kechara في سيتاباك، وهو مركز رئيسي تُخزّن فيه السلع الجافة والاحتياجات اليومية ويتم تنظيمها وتوزيعها على العائلات المحتاجة.

شارك ما مجموعه عشرة متطوعين من Vantage Foundation في برنامج التوعية، حيث عملوا جنبًا إلى جنب مع فريق KSK لتحضير وتوصيل طرود المساعدات الغذائية. زار الفريقُ ست أسر مُسجّلة في منطقتَي شيراس و جنجيانغ ، وكلها مصنّفة من قِبل KSK ضمن الفئات الضعيفة المتأثرة بالفقر الحضري. شملت قائمة المستفيدين عائلات تعيش في ظروف فقيرة أو غير مستقرة، وأسرًا تضمّ أفرادًا من ذوي الهمم، إضافة إلى كبار السن الذين يعيشون بمفردهم دون دعم عائلي.

من خلال هذه التجربة الميدانية، تمكّن المتطوعون من الاطلاع على واقع انعدام الأمن الغذائي في المناطق الحضرية بماليزيا. تعتمد العديد من الأسر على الدعم الشهري لتلبية احتياجاتها الأساسية، وقد ساعدت الطرود المُوزعة في ضمان حصولهم على المواد الضرورية مثل الأرز، والأطعمة المعلبة، ومنتجات النظافة، والاحتياجات اليومية.

قال Steven Xie ، المدير التنفيذي لـ Vantage Foundation : "أتاحت لنا المشاركة في هذه التوعية فهمَ التحديات الهيكلية التي تواجهها المجتمعات الضعيفة في كوالالمبور بشكل أفضل". "لقد كان هذا تذكيرًا متواضعًا بأن الأعمال الخدمية البسيطة يمكن أن تُحدِث تأثيرًا كبيرًا عندما تُوجَّه لمن هم في أمسّ الحاجة إليها".

Vantage Foundation

Vantage Foundation هي مؤسسة خيرية مستقلة تم إطلاقها في مركز McLaren Technology في المملكة المتحدة في عام 2023. أقامت المؤسسة شراكات مع منظمات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك منظمة Grab في أندونيسيا، و iREDE Foundation في نيجيريا، ومنظمة Teach For Malaysia ، ومعهد Claret في البرازيل، وذلك بهدف دفع المبادرات الاجتماعية المؤثرة.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: www.vantage.foundation

بنك طعام Kechara

بنك طعام Kechara هو ذراع أساسي في مهمة Kechara Soup Kitchen (KSK) ، حيث يركز على منع الأفراد والعائلات المعرّضة للخطر من السقوط في براثن التشرّد. وعلى عكس مطبخ الحساء التقليدي في KSK الذي يقدّم وجبات ساخنة ورعاية طبية ومساعدات اجتماعية للمشردين، فإن بنك الطعام يوفّر مواد غذائية جافة واحتياجات أساسية للأسر المُهمّشة للمساعدة في استقرار ظروفهم المعيشية.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: https://kecharasoupkitchen.com/

للتواصُل: Steven Xie ، المدير التنفيذي لـ Vantage Foundation ، البريد الإلكتروني: [email protected]