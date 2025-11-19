Vantage Foundation、クアラルンプールのコミュニティ食糧支援活動でKechara Soup Kitchenを支援

クアラルンプール（マレーシア）、2025年11月19日 /PRNewswire/ -- Vantage Foundationは、17年以上にわたり都市部、農村部の貧困層、オラン・アスリ（先住民族）、ホームレスのコミュニティに奉仕してきたマレーシアの大手非政府組織の1つであるKechara Soup Kitchen（KSK）との協力を通じて、意義あるコミュニティへの影響を推進するという使命を継続しました。KSKは、「飢餓に障壁はない（Hunger Knows No Barriers）」というモットーを掲げ、フード・バンク、エンパワーメント・プログラム、スープ・キッチンなど多角的なアプローチで活動しています。ボランティア活動は、セタパックのKechara Food Bankで行われました。ここは、生活必需品や日用品を保管、整理し、困窮世帯に配布する重要な拠点です。

合計10名のVantage Foundationボランティアがアウトリーチ・プログラムに参加し、KSKスタッフと協力して食糧支援パックの準備と配達に取り組みました。チームはチェラス市とジンジャン市の登録世帯6軒を訪問しました。いずれもKSKによって都市部の貧困の影響を受ける脆弱な層と特定されている家庭です。受益者には、貧困または不安定な状況で暮らす家族、障害者がいる世帯、家族の支援を受けずに独りで暮らす高齢者などが含まれています。

この実践的な経験を通じて、ボランティアたちはマレーシアの都市部における食糧不安の現実を目の当たりにすることができました。多くの家族は基本的なニーズを満たすために毎月の支援に頼っており、配達によって米、缶詰、衛生用品、日用品などの必需品を確実に入手できるようになりました。

「このアウトリーチ活動に参加することで、クアラルンプールの脆弱なコミュニティが直面している構造的な課題をより深く理解することができました」と、Vantage Foundationのエグゼクティブ・ディレクター、Steven Xie氏は述べています。「これは、小さな奉仕行為が、それを最も必要としている人々に向けられたとき、意味のある影響を与えることができるということを謙虚に思い出させてくれる出来事でした。」

Vantage Foundationは、2023年に英国のMcLaren Technology Centreで発足した独立した慈善団体です。同財団は、Grab Indonesia、ナイジェリアのiREDE Foundation、Teach For Malaysia、ブラジルのInstituto Claretなど世界中の組織と提携し、影響力のある社会的な取り組みを推進しています。

詳細については、www.vantage.foundationをご覧ください

Kechara Food BankはKechara Soup Kitchenの使命の重要な一翼を担い、危険にさらされている個人や家族がホームレスに陥るのを防ぐことに重点を置いています。ホームレスの人々に温かい食事、医療、福祉援助を提供するKSKの伝統的な炊き出しとは異なり、Food Bankは、社会的に疎外された家族に乾物や必需品を供給し、生活環境の安定を支援しています。

詳細については、https://kecharasoupkitchen.com/をご覧ください。

