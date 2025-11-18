Fundacja Vantage wspiera organizację Kechara Soup Kitchen w ramach inicjatywy pomocy żywnościowej dla społeczności w Kuala Lumpur

KUALA LUMPUR, Malezja, 18 listopada 2025 r./PRNewswire/ -- Fundacja Vantage realizuje swoją misję zwiększania wpływu na społeczność poprzez współpracę z Kechara Soup Kitchen (KSK), jedną z wiodących malezyjskich organizacji pozarządowych, która od ponad 17 lat pomaga ubogim mieszkańcom miast i wsi, społeczności Orang Asli oraz osobom bezdomnym. KSK działa w oparciu o wielotorowe podejście, obejmujące Bank Żywności, programy wsparcia i Jadłodajnię dla Bezdomnych, kierując się mottem „Głód nie zna barier". Działania wolontariackie prowadzone były w Banku Żywności Kechara w Setapak, kluczowym centrum, w którym przechowywane, segregowane i dystrybuowane są podstawowe suche produkty spożywcze i artykuły pierwszej potrzeby dla rodzin w potrzebie.

Vantage Foundation Supports Kechara Soup Kitchen in Community Food Aid Initiative in Kuala Lumpur

W programie pomocy potrzebującym wzięło udział dziesięciu wolontariuszy z Fundacji Vantage, którzy wspólnie z pracownikami KSK przygotowywali i przekazywali paczki z pomocą żywnościową. Zespół odwiedził sześć zarejestrowanych gospodarstw domowych w Cheras i Jinjang, które zostały zidentyfikowane przez KSK jako należące do grup szczególnie narażonych na ubóstwo w miastach. Beneficjentami pomocy były rodziny żyjące w ubóstwie lub niestabilnych warunkach, gospodarstwa domowe z osobami niepełnosprawnymi oraz osoby starsze mieszkające samotnie, bez wsparcia rodziny.

Dzięki temu praktycznemu doświadczeniu wolontariusze mogli na własne oczy zobaczyć, jak wygląda problem braku bezpieczeństwa żywnościowego w miejskich obszarach Malezji. Wiele rodzin jest uzależnionych od comiesięcznej pomocy, dzięki której mogą one zaspokoić podstawowe potrzeby, a dostarczona żywność zapewniła im niezbędne produkty, takie jak ryż, konserwy, artykuły higieniczne i artykuły codziennego użytku.

„Udział w tej misji pozwolił nam lepiej zrozumieć strukturalne wyzwania, przed którymi stoją społeczności znajdujące się w trudnej sytuacji w Kuala Lumpur - powiedział Steven Xie, dyrektor wykonawczy Fundacji Vantage. - Działania te były dla nas pouczającym doświadczeniem, które przypomniało nam, że nawet niewielkie gesty pomocy mogą mieć znaczący wpływ, jeśli są skierowane do osób, które najbardziej ich potrzebują".

Vantage Foundation

Fundacja Vantage jest niezależną organizacją charytatywną założoną w Centrum Technologicznym McLarena w Wielkiej Brytanii w 2023 roku. Fundacja współpracuje z organizacjami na całym świecie, w tym Grab Indonesia, The iREDE Foundation w Nigerii, Teach For Malaysia i Instituto Claret w Brazylii, realizując inicjatywy na rzecz realnej zmiany społecznej.

Więcej informacji można uzyskać na stronie www.vantage.foundation .

Bank Żywności Kechara

Bank Żywności Kechara jest kluczowym elementem misji Kechara Soup Kitchen, którego głównym celem jest zapobieganie sytuacji, w której osoby i rodziny zagrożone ubóstwem popadają w bezdomność. W odróżnieniu od tradycyjnej jadłodajni dla bezdomnych KSK, która zapewnia ciepłe posiłki, opiekę medyczną i pomoc socjalną osobom bezdomnym, Bank Żywności dostarcza produkty suche i artykuły pierwszej potrzeby rodzinom marginalizowanym, aby pomóc im ustabilizować warunki życia.

Więcej informacji można znaleźć na stronie https://kecharasoupkitchen.com/

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2825886/Vantage_Foundation_Supports_Kechara_Soup_Kitchen_Community_Food_Aid_Initiative.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2299654/Vantage_Foundation_Logo.jpg