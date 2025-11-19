Vantage Foundation Dukung Kechara Soup Kitchen Menyalurkan Bantuan Pangan untuk Masyarakat di Kuala Lumpur

Sebanyak 10 relawan dari Vantage Foundation berpartisipasi dalam program ini, bekerja sama dengan staf KSK untuk menyiapkan dan menyalurkan paket bantuan pangan. Tim lalu mengunjungi enam rumah tangga terdaftar di Cheras dan Jinjang yang telah diidentifikasi KSK sebagai kelompok rentan yang terdampak kemiskinan perkotaan. Para penerima bantuan mencakup keluarga yang hidup dalam kondisi tidak layak, keluarga yang memiliki anggota penyandang disabilitas, serta lansia yang tinggal sendiri tanpa dukungan keluarga.

Melalui kegiatan ini, para relawan melihat langsung kondisi kerawanan pangan di wilayah perkotaan Malaysia. Banyak keluarga bergantung pada program bantuan bulanan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Maka, bantuan tersebut memastikan keluarga ini dapat menerima persediaan penting seperti beras, makanan kaleng, produk kebersihan, serta kebutuhan harian lainnya.

"Dengan berpartisipasi dalam kegiatan ini, kami lebih memahami tantangan struktural yang dihadapi komunitas rentan di Kuala Lumpur," ujar Steven Xie, Executive Director, Vantage Foundation. "Aksi ini mengingatkan kita semua bahwa perbuatan sederhana dapat memberikan dampak besar bagi mereka yang paling membutuhkan bantuan."

Vantage Foundation

Vantage Foundation adalah lembaga amal independen yang diluncurkan di McLaren Technology Centre, Inggris, pada 2023. Vantage Foundation telah bekerja sama dengan lembaga-lembaga amal lain di seluruh dunia, termasuk Grab Indonesia, iREDE Foundation di Nigeria, Teach For Malaysia, dan Instituto Claret di Brazil untuk menjalankan inisiatif sosial berdampak positif.

Informasi selengkapnya: www.vantage.foundation

Kechara Food Bank

Kechara Food Bank merupakan bagian penting dari misi Kechara Soup Kitchen untuk mencegah individu dan keluarga rentan menjadi tunawisma. Berbeda dari soup kitchen biasa yang menyediakan makanan hangat, layanan medis, dan bantuan kesejahteraan bagi tunawisma, Food Bank menyediakan bahan makanan kering dan kebutuhan pokok untuk keluarga marginal sehingga ikut membantu kondisi hidup mereka.

Informasi selengkapnya: https://kecharasoupkitchen.com/

SOURCE Vantage Foundation