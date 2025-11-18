Vantage Foundation spúšťa v spolupráci s Kechara Soup Kitchen komunitnú potravinovú pomoc v Kuala Lumpur
Nov 18, 2025, 12:31 ET
KUALA LUMPUR, Malajzia, 18. november 2025 /PRNewswire/ – Nadácia Vantage Foundation pokračuje vo svojom poslaní zmysluplne pomáhať komunite prostredníctvom nedávnej spolupráce s Kechara Soup Kitchen (KSK), jednou z popredných malajzijských mimovládnych organizácií, ktorá sa už viac ako 17 rokov venuje riešeniu mestskej a vidieckej chudobe, komunitám Orang Asli a ľuďom bez domova. KSK funguje prostredníctvom viacúrovňového prístupu, ktorý zahŕňa potravinovú banku, programy posilnenia postavenia a vývarovne, pričom sa riadi mottom „Hlad nepozná žiadne bariéry". Dobrovoľnícka aktivita prebiehala v potravinovej banke Kechara Food Bank v Setapaku, hlavnom stredisku, kde sa skladuje, triedi a distribuuje základný suchý tovar a tovar dennej potreby rodinám v núdzi.
Do programu pomoci sa zapojilo celkovo desať dobrovoľníkov z Vantage Foundation, ktorí spolupracovali s personálom zamestnancami KSK na príprave a doručovaní balíčkov potravinovej pomoci. Tím navštívil šesť zaregistrovaných domácností v Cherase a Jinjangu, pričom každú z nich KSK označil za súčasť zraniteľnej skupiny postihnutej mestskou chudobou. Medzi príjemcov patrili rodiny žijúce v zlých alebo nestabilných podmienkach, domácnosti so zdravotne postihnutými členmi alebo starší ľudia žijúci sami bez rodinnej podpory.
Prostredníctvom tejto praktickej skúsenosti sa dobrovoľníci mohli presvedčiť o realite potravinovej neistoty v mestských oblastiach Malajzie. Mnohé rodiny sa spoliehajú na mesačnú podporu, aby uspokojili svoje základné potreby. Dodávky zásob im pomohli zaistiť prístup k základným veciam, ako je ryža, konzervované potraviny, hygienické potreby a tovar dennej potreby.
„Účasť na tejto informačnej kampani nám umožnila lepšie pochopiť štrukturálne problémy, ktorým čelia zraniteľné komunity v Kuala Lumpur," povedal Steven Xie, výkonný riaditeľ Vantage Foundation. „S pokorou sme si pripomenuli, že aj drobné skutky služby môžu mať zmysluplný vplyv, keď sú nasmerované k tým, ktorí to najviac potrebujú."
Nadácia Vantage Foundation
Vantage Foundation je nezávislá charitatívna organizácia, ktorá vznikla v technologickom centre McLaren v Spojenom kráľovstve v roku 2023. Nadácia uzavrela spoluprácu s organizáciami po celom svete, vrátane Grab Indonesia, nadácie iREDE Foundation v Nigérii, Teach For Malaysia a Instituto Claret v Brazílii, na podporu pôsobivých sociálnych iniciatív.
Viac informácií nájdete na stránke www.vantage.foundation
Kechara Food Bank
Potravinová banka Kechara Food Bank je kľúčovou súčasťou poslania Kechara Soup Kitchen, ktorá sa zameriava na prevenciu bezdomovectva u ohrozených jednotlivcov a rodín. Na rozdiel od tradičnej vývarovne KSK, ktorá poskytuje teplé jedlá, lekársku starostlivosť a sociálnu pomoc bezdomovcom, potravinová banka dodáva marginalizovaným rodinám suché zásoby a základné potreby, aby im pomohla pri stabilizovaní životných podmienok.
Viac informácií nájdete na stránke https://kecharasoupkitchen.com/
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2825886/Vantage_Foundation_Supports_Kechara_Soup_Kitchen_Community_Food_Aid_Initiative.jpg
Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2299654/Vantage_Foundation_Logo.jpg
