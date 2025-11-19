La Fondation Vantage soutient la soupe populaire de Kechara dans le cadre d'une initiative d'aide alimentaire communautaire à Kuala Lumpur

KUALA LUMPUR, Malaisie, 19 novembre 2025 /PRNewswire/ -- La Fondation Vantage perpétue son action au service de la communauté en collaborant récemment avec la soupe populaire de Kechara, Kechara Soup Kitchen (KSK), l'une des principales organisations non gouvernementales de Malaisie au service des communautés urbaines, rurales pauvres, des Orang Asli et des sans-abri depuis plus de 17 ans. La KSK fonctionne sur la base d'une approche à plusieurs volets, comprenant une banque alimentaire, des programmes d'autonomisation et une soupe populaire, guidée par la devise « Hunger Knows No Barriers » (La faim ignore les obstacles). L'activité de volontariat s'est déroulée à la banque alimentaire de Kechara à Setapak, un centre névralgique où des denrées non périssables et des produits de première nécessité sont stockés, triés et distribués aux familles dans le besoin.

Vantage Foundation Supports Kechara Soup Kitchen in Community Food Aid Initiative in Kuala Lumpur

Au total, dix volontaires de la Fondation Vantage ont participé au programme de sensibilisation, préparant et distribuant des colis alimentaires aux côtés du personnel de la KSK. L'équipe a rendu visite à six ménages inscrits à Cheras et Jinjang. La KSK a identifié chacun d'entre eux comme faisant partie des groupes vulnérables touchés par la pauvreté urbaine. Parmi les bénéficiaires figuraient des familles vivant dans des conditions précaires ou instables, des foyers comptant des membres handicapés et des personnes âgées vivant seules sans soutien familial.

Grâce à cette expérience pratique, les volontaires ont pu constater la réalité de l'insécurité alimentaire dans les zones urbaines de Malaisie. En effet, de nombreuses familles dépendent d'une aide mensuelle pour subvenir à leurs besoins fondamentaux, et ces livraisons leur ont permis de bénéficier de produits essentiels tels que du riz, des conserves, des produits d'hygiène et des articles de première nécessité.

« En participant à cette action sociale, nous avons pu mieux comprendre les défis structurels auxquels sont confrontées les communautés vulnérables de Kuala Lumpur », a déclaré Steven Xie, directeur exécutif de la Fondation Vantage. « Cela nous a rappelé avec humilité que de petits services peuvent avoir un impact significatif lorsqu'ils sont adressés à ceux qui en ont le plus besoin. »

Fondation Vantage

La Fondation Vantage est une organisation caritative indépendante créée au centre technologique McLaren, au Royaume-Uni, en 2023. La fondation s'est associée à des organisations du monde entier, notamment Grab Indonesia, la Fondation iREDE au Nigeria, Teach for Malaysia et l'Instituto Claret au Brésil, afin de mener des initiatives sociales à fort impact.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.vantage.foundation

Banque alimentaire de Kechara

La banque alimentaire de Kechara est un organe essentiel de la mission de la soupe populaire de Kechara, qui vise à empêcher les personnes et les familles en situation précaire de se retrouver sans domicile. Contrairement à la soupe populaire traditionnelle de la KSK, qui fournit des repas chauds, des soins médicaux et une aide sociale aux personnes sans domicile, la banque alimentaire fournit des denrées non périssables et des articles de première nécessité aux familles marginalisées afin de les aider à stabiliser leurs conditions de vie.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://kecharasoupkitchen.com/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2825886/Vantage_Foundation_Supports_Kechara_Soup_Kitchen_Community_Food_Aid_Initiative.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2299654/Vantage_Foundation_Logo.jpg