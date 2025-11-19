Фонд Vantage Foundation поддерживает организацию Kechara Soup Kitchen в рамках инициативы по оказанию продовольственной помощи населению в Куала-Лумпуре

КУАЛА-ЛУМПУР, Малайзия, 19 ноября 2025 г. /PRNewswire/ -- Фонд Vantage Foundation продолжил свою миссию по оказанию значимой поддержки сообществам в рамках недавнего сотрудничества с Kechara Soup Kitchen (KSK), одной из ведущих неправительственных организаций Малайзии, деятельность которой посвящена обслуживанию городского и сельского бедного населения, представителей коренного населения (оранг-асли) и бездомных на протяжении уже более 17 лет. Организация KSK работает на основе многогранного подхода, включающего продовольственный банк, программы расширения прав и возможностей, а также суповую кухню под лозунгом «Голод не знает барьеров». Волонтерское мероприятие было проведено в Kechara Food Bank (Продовольственном банке Kechara) в районе Сетапак — ключевом центре, где осуществляется хранение, организация и распределение среди нуждающихся семей основных сухих продуктов и предметов первой необходимости.

Vantage Foundation Supports Kechara Soup Kitchen in Community Food Aid Initiative in Kuala Lumpur

В общей сложности десять волонтеров Vantage Foundation приняли участие в выездной программе, выполняя вместе с сотрудниками KSK работу по подготовке и доставке пакетов продовольственной помощи. Группа посетила шесть зарегистрированных домохозяйств в Черасе и Джинджане, каждое из которых по определению KSK относится к уязвимым группам, затронутым городской бедностью. Бенефициарами стали семьи, живущие в условиях бедности и нестабильности, домохозяйства, в которые входят лица с инвалидностью, и пожилые люди, живущие одни без поддержки семьи.

Благодаря этому практическому опыту волонтеры смогли увидеть реалии продовольственной незащищенности в городской Малайзии. Многие семьи зависят от ежемесячной поддержки для удовлетворения базовых потребностей, и доставки помогли обеспечить им доступ к таким необходимым товарам, как рис, консервы, средства гигиены и предметы первой необходимости.

«Участие в этой выездной работе позволило нам лучше понять структурные трудности, с которыми сталкиваются уязвимые сообщества в Куала-Лумпуре, — сказал Стивен Се (Steven Xie), исполнительный директор Vantage Foundation. — Это было смиренное напоминание о том, что небольшие действия по оказанию помощи могут оказать значимое влияние, когда они направлены на самых нуждающихся».

О фонде Vantage Foundation

Vantage Foundation — независимая благотворительная организация, созданная в Технологическом центре McLaren (McLaren Technology Centre) в Великобритании в 2023 году. Фонд сотрудничает с организациями во всем мире, включая Grab Indonesia, iREDE Foundation в Нигерии, Teach for Malaysia и Instituto Claret в Бразилии, поддерживая важные социальные инициативы.

За дополнительной информацией обращайтесь на веб-сайт www.vantage.foundation

Kechara Food Bank

Kechara Food Bank (Продовольственный банк Kechara) является ключевым направлением миссии Kechara Soup Kitchen по предотвращению бездомности среди людей и семей, находящихся в группах риска. В отличие от традиционной суповой кухни KSK, которая обеспечивает горячее питание, медицинское обслуживание и социальную помощь бездомным, Продовольственный банк поставляет сухие продукты и предметы первой необходимости маргинализированным семьям, чтобы помочь стабилизировать условия их жизни.

Дополнительную информацию смотрите на веб-сайте https://kecharasoupkitchen.com/

