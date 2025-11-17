Vantage se destaca como patrocinadora principal no Smart Vision Summit Bahrain 2025 e conquista o prêmio de "Corretora Mais Confiável"

PORT VILA, Vanuatu, 17 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Vantage, corretora líder em multiativos, assumiu com orgulho o papel de patrocinadora principal do prestigiado Smart Vision Summit Bahrain 2025, destacando seu compromisso em apoiar importantes eventos do setor.

Vantage brilha como patrocinadora principal no Smart Vision Summit Bahrain 2025 (PRNewsfoto/VANTAGE FX) Vantage é premiada como "Corretora Mais Confiável" no Smart Vision Summit Bahrain 2025 (PRNewsfoto/VANTAGE FX)

A cúpula, que reuniu corretores globais, especialistas de finanças e traders, serviu como plataforma para a troca de conhecimentos, networking e apresentação das últimas inovações em negociação online. Como patrocinadora principal, a Vantage desempenhou um papel fundamental ao promover discussões sobre transparência, tecnologia e serviço focado no cliente.

Para completar a ocasião, a Vantage também foi homenageada com o prêmio Most Trusted Broker Award, um reconhecimento que reafirma a reputação da empresa em termos de confiabilidade, transparência e compromisso com o atendimento ao cliente. O prêmio destaca as plataformas inovadoras da Vantage, os serviços confiáveis e o suporte abrangente, adaptado aos traders em diversos mercados.

Marc Despallieres, CEO da Vantage Markets, comentou:

"Ser reconhecida como a Corretora Mais Confiável é uma verdadeira honra e diz muito sobre a confiança que nossos clientes depositam em nós. Patrocinar o Forex Traders Summit Bahrain reflete nossa dedicação em apoiar a comunidade de traders e promover conexões significativas no setor. Continuamos comprometidos com a inovação, a transparência e a oferta de experiências de nível mundial para nossos clientes."

O reconhecimento reforça a presença crescente da Vantage e sua missão de capacitar os traders com soluções seguras, confiáveis e de ponta.

Acesse Vantage Markets para saber mais sobre nossos serviços premiados.

Sobre a Vantage

A Vantage Markets (ou Vantage) é corretora de CFD de múltiplos ativos que oferece aos clientes acesso a um serviço ágil e poderoso para operar produtos de Contratos por Diferença (CFDs), incluindo Forex, Commodities, Índices, Ações, ETFs e Títulos.

Com 15 anos de experiência no mercado, a Vantage vai além do papel de corretora, oferecendo uma plataforma de trading confiável que proporciona aos clientes acesso a oportunidades de trading.

AVISO DE RISCO: os CFDs são instrumentos complexos e apresentam um alto risco de perda rápida de dinheiro devido à alavancagem. Certifique-se de ter entendido os riscos antes de realizar o trading.

Isenção de responsabilidade: este artigo é fornecido apenas para fins informativos e não constitui aconselhamento financeiro, oferta ou solicitação de quaisquer produtos ou serviços financeiros. O conteúdo não se destina a residentes de nenhuma jurisdição onde tal distribuição ou uso seja contrário às leis ou regulamentos locais. Recomendamos aos leitores que procurem aconselhamento profissional independente antes de tomar qualquer decisão financeira ou de investimento. Qualquer confiança depositada nas informações apresentadas será estritamente por sua conta e risco.

