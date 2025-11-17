Vantage glänser som huvudsponsor på Smart Vision Summit Bahrain 2025 och vinner utmärkelsen "Mest pålitliga mäklare"

PORT VILA, Vanuatu, 17 november, 2025 /PRNewswire/ -- Vantage, en ledande mäklare inom flera tillgångsslag tog stolt plats i rampljuset som huvudsponsor för det prestigefyllda Smart Vision Summit Bahrain 2025 och underströk därmed sitt engagemang för att stödja viktiga branschevenemang.

Toppmötet, som samlade globala mäklare, finansiella experter och handlare, fungerade som en plattform för kunskapsutbyte, nätverkande och visning av de senaste innovationerna inom onlinehandel. Som huvudsponsor spelade Vantage en avgörande roll i att driva samtal om transparens, teknik och kundcentrerad service.

Vid tillfället hedrades Vantage även med utmärkelsen Mest pålitliga mäklare, ett erkännande som bekräftar företagets rykte för tillförlitlighet, transparens och engagemang för kundservice. Priset lyfter fram Vantages innovativa plattformar, tillförlitliga tjänster och omfattande support anpassad för handlare på olika marknader.

Marc Despallieres, Chief Strategy & Trading Officer på Vantage Markets, sade:

"Att bli erkänd som den mest pålitliga mäklaren är en sann ära och säger mycket om förtroendet våra kunder har för oss. Att sponsra Forex Traders Summit Bahrain speglar vårt engagemang för att stödja trading-communityt och främja meningsfulla branschrelationer. Vi fortsätter att vara engagerade i innovation, transparens och att tillhandahålla upplevelser i världsklass för våra kunder."

Erkännandet stärker Vantages växande närvaro och företagets mål att ge handlare säkra, tillförlitliga och banbrytande lösningar.

Om Vantage

Vantage Markets (eller Vantage) är en multitillgångsmäklare för CFD-produkter som tillhandahåller en smidig och kraftfull tjänst för handel med CFD:er, såsom valutor, råvaror, index, aktier, ETF:er och obligationer.

Med 15 års marknadserfarenhet överträffar Vantage rollen som mäklare och tillhandahåller en pålitlig handelsplattform som ger kunderna tillgång till handelsmöjligheter.

handla smartare @vantage

RISKVARNING: CFD-produkter är komplexa instrument som innebär en hög risk att snabbt förlora pengar på grund av hävstångseffekt. Se till att du förstår riskerna innan du handlar.

Ansvarsfriskrivning: Denna artikel tillhandahålls endast i informationssyfte och utgör inte finansiell rådgivning, ett erbjudande eller en uppmaning om några finansiella produkter eller tjänster. Innehållet är inte avsett för invånare i jurisdiktioner där sådan distribution eller användning skulle strida mot lokala lagar eller förordningar. Läsare rekommenderas att söka oberoende professionell rådgivning innan de fattar investeringsbeslut eller finansiella beslut. Om du väljer att förlita dig på den presenterade informationen sker det på din egen risk.

