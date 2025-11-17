Vantage Jadi Sponsor Utama di Ajang Smart Vision Summit Bahrain 2025, Raih Gelar "Most Trusted Broker"

Dalam kesempatan yang sama, Vantage juga meraih gelar "Most Trusted Broker" — sebuah pengakuan atas reputasi Vantage sebagai broker yang mengedepankan keandalan, keterbukaan, dan pelayanan terbaik bagi klien. Penghargaan ini mengapresiasi keunggulan Vantage dalam menghadirkan platform inovatif, layanan konsisten, serta dukungan komprehensif bagi para trader di berbagai pasar global.

Marc Despallieres, CEO, Vantage Markets, berkata:

"Kami mendapat kehormatan atas gelar Most Trusted Broker yang mencerminkan kepercayaan klien kepada Vantage. Partisipasi Vantage sebagai sponsor Forex Traders Summit Bahrain menunjukkan komitmen untuk membangun komunitas trading dan mempererat hubungan di industri ini. Kami akan selalu berinovasi, menjaga transparansi, dan mewujudkan pengalaman kelas dunia bagi para klien kami."

Penghargaan ini semakin memperkuat posisi Vantage sebagai pemain utama di industri keuangan global dan menegaskan misi Vantage untuk memberdayakan para trader dengan solusi yang aman, andal, dan berteknologi tinggi.

Informasi selengkapnya tentang berbagai layanan yang sukses menjadi pemenang penghargaan tersedia di situs Vantage Markets.

