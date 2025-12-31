PORT VILA, Vanuatu, 31 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Vantage celebra uma dupla vitória no Finance Magnates Awards 2025, conquistando o prêmio de Corretora de Crescimento Mais Rápido 2025 (Fastest Growing Broker 2025) no Vietnã e o de Melhor Programa de Afiliados para Corretora 2025 (Best Affiliate Program Broker 2025) no Reino Unido. Esses prêmios foram entregues à marca Vantage como parte das categorias regionais e nacionais do evento.

Vantage celebra dupla vitória no Finance Magnates Awards 2025 no Vietnã e no Reino Unido (PRNewsfoto/Vantage)

Os Finance Magnates Awards continuam sendo um dos referenciais mais respeitados do setor, determinados por meio da votação da comunidade e da avaliação de especialistas. O reconhecimento da Vantage destaca as iniciativas contínuas da marca em todas as suas operações, apoiadas por recursos educacionais aprimorados e ferramentas voltadas tanto para traders novos quanto para experientes. O prêmio de Melhor Programa de Afiliados para Corretora ressalta a força do ecossistema de parceiros da Vantage, construído sobre rastreamento transparente, comissões competitivas e suporte dedicado ao cliente.

"Nossas vitórias no Vietnã e no Reino Unido celebram a dedicação da nossa equipe e a confiança dos nossos clientes — ambos promovem nosso sucesso contínuo", disse Marc Despallieres, CEO da Vantage. "Esses reconhecimentos validam nossos esforços para compreender as necessidades dos clientes e elevar a experiência de trading em todos os mercados."

Em conjunto, esses prêmios refletem a estratégia da Vantage de aprimorar a experiência do cliente, fortalecer suas capacidades e oferecer soluções de trading impulsionadas pela inovação.

Para mais informações sobre a Vantage e seus serviços premiados, visite site da Vantage. A disponibilidade do serviço varia conforme a jurisdição e a entidade.

AVISO DE RISCO: Os CFDs são instrumentos complexos e envolvem alto risco de perda rápida de dinheiro devido à alavancagem. Certifique-se de ter entendido os riscos antes de realizar o trading.

Isenção de responsabilidade: Este artigo tem caráter meramente informativo e não constitui aconselhamento financeiro, oferta ou solicitação de quaisquer produtos ou serviços financeiros. O conteúdo não se destina a residentes de nenhuma jurisdição onde tal distribuição ou uso seja contrário às leis ou regulamentos locais. Os prêmios descritos são reconhecimentos em nível de marca e não indicam as permissões de licenciamento de qualquer entidade específica da Vantage. Recomendamos aos leitores que procurem aconselhamento profissional independente antes de tomar qualquer decisão financeira ou de investimento. Qualquer confiança depositada nas informações apresentadas será estritamente por sua conta e risco.

