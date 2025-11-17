Компания Vantage стала главным спонсором конференции Smart Vision Summit Bahrain 2025 и получила награду «Самый надежный брокер»

ПОРТ-ВИЛА, Вануату, 17 ноября 2025 г. /PRNewswire/ -- Компания Vantage, ведущий мультиактивный брокер, с гордостью заняла центральное место в качестве главного спонсора престижной конференции Smart Vision Summit Bahrain 2025, подчеркнув свою приверженность поддержке основных отраслевых мероприятий.

Vantage Shines as Main Sponsor at Smart Vision Summit Bahrain 2025 Vantage Wins ‘Most Trusted Broker’ Award at Smart Vision Summit Bahrain 2025

Саммит, собравший брокеров, финансовых экспертов и трейдеров со всего мира, послужил платформой для обмена знаниями, налаживания связей и демонстрации последних инноваций в области онлайн-трейдинга. Как главный спонсор, компания Vantage сыграла ключевую роль в поддержке обсуждений прозрачности, технологий и клиентоориентированного обслуживания.

Vantage на мероприятии также удостоилась награды «Самый надежный брокер», которая подтверждает высокую репутацию компании в плане надежности, прозрачности и приверженности обслуживанию клиентов. Награда отмечает инновационные платформы Vantage, надежные услуги и комплексную поддержку, адаптированную для трейдеров на различных рынках.

Марк Депальер (Marc Despallieres), генеральный директор Vantage Markets, прокомментировал:

«Признание компании "Самым надежным брокером" — это настоящая честь, и многое говорит о доверии наших клиентов. Наше спонсорство саммита форекс-трейдеров в Бахрейне отражает нашу приверженность поддержке сообщества трейдеров и укреплению значимых отраслевых связей. Мы сохраняем приверженность инновациям, прозрачности и предоставлению нашим клиентам услуг мирового класса».

Это признание усиливает растущее присутствие Vantage и ее миссию по предоставлению трейдерам безопасных, надежных и передовых решений.

Посетите веб-сайт Vantage Markets, чтобы узнать подробнее о наших отмеченных наградами услугах.

О компании Vantage

Vantage Markets (или Vantage) — это CFD-брокер смешанных инвестиций, предлагающий клиентам доступ к быстрому и мощному сервису для торговли CFD-продуктами, включая Forex, сырьевые товары, индексы, акции, ETF и облигации.

Обладая 15-летним опытом работы на рынке, Vantage выходит за рамки роли брокера, предоставляя трейдерам надежную торговую платформу, которая обеспечивает доступ клиентов к возможностям трейдинга.

интеллектуальный трейдинг @vantage

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ: CFD — это сложные инструменты, которые связаны с высоким уровнем риска быстрой потери денег из-за кредитного плеча. Убедитесь, что вы понимаете риски, прежде чем начать торговать.

Отказ от ответственности: Настоящая статья предоставляется только в информационных целях и не является финансовой рекомендацией, предложением или рекламой каких-либо финансовых продуктов или услуг. Этот контент не предназначен для резидентов любой юрисдикции, где распространение или использование такой информации будет противоречить местному законодательству или нормативным актам. Читателям рекомендуется обратиться за независимой профессиональной консультацией, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные или финансовые решения. Любые действия на основании представленной информации вы совершаете исключительно на свой страх и риск.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2792224/1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2792225/2.jpg

Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/1745281/Vantage_Logo.jpg