Vantage擔任2025年巴林智能視覺峰會主贊助商 榮膺「最受信賴經紀商」獎項

瓦努阿圖維拉港 2025年11月17日 /美通社/ -- 領先的多元資產經紀商Vantage近日榮耀亮相2025年巴林智能視覺峰會(Smart Vision Summit Bahrain 2025)並擔任主要贊助商，彰顯了其對支持行業重要活動的不懈承諾。

本次峰會匯聚全球經紀商、金融專家與交易員，構建了知識交流、人脈拓展與在線交易創新成果展示的重要平台。作為主要贊助商，Vantage在推動關於透明度、技術創新及客戶服務為核心的對話中發揮了關鍵作用。

Vantage Shines as Main Sponsor at Smart Vision Summit Bahrain 2025 (PRNewsfoto/VANTAGE FX)
Vantage Wins ‘Most Trusted Broker’ Award at Smart Vision Summit Bahrain 2025 (PRNewsfoto/VANTAGE FX)
更值得慶賀的是，Vantage在峰會期間榮獲「最受信賴經紀商」大獎，這一殊榮再次印證了公司在可靠性、透明度及客戶服務方面的卓越聲譽。該獎項充分彰顯了Vantage為全球不同市場交易者量身打造的創新平台、可靠服務與全面支持體系。

Vantage Markets首席執行官Marc Despallieres評論道：

「獲評『最受信賴經紀商』是至高榮譽，這充分體現了客戶對我們的深厚信任。贊助巴林外匯交易者峰會彰顯了我們支持交易社群、構建行業有價值連接的決心。我們將持續致力於創新實踐、保持透明度，為客戶提供世界級的交易體驗。」

此項認可進一步鞏固了Vantage日益提升的市場地位，強化了其通過安全可靠、前沿創新的解決方案賦能交易者的企業使命。

關於 Vantage

Vantage Markets（又稱「Vantage」）是一家多元資產差價合約經紀商，為客戶提供靈活而強大的外匯、大宗商品、指數、股票、ETF（交易型開放式指數證券投資基金）和債券差價合約交易服務。

憑藉超過15年的市場經驗，Vantage不僅是一家經紀商，它還提供值得信賴的交易平台，使客戶能夠隨時把握交易機會。

風險提示：差價合約屬於復雜金融工具，由於槓桿作用，存在迅速導致資金損失的高風險。交易前請確保您了解其中的風險。

免責聲明：本文僅供信息參考之用，不構成財務建議，也不構成對任何金融產品或服務的買賣要約或招攬。本文內容不適用於任何其分發或使用會違反當地法律或法規的司法管轄區的居民。建議讀者在做出任何投資或金融決策前，尋求獨立專業建議。您依據文中信息所做的任何決策均由您自行承擔風險。

