شركة Vantage تتألق كراعٍ رئيسي في قمة Smart Vision البحرين 2025 وتحصد جائزة "الوسيط الأكثر ثقة"

بورت فيلا، فانواتو، 17 نوفمبر 2025 / PRNewswire / -- برزت شركة Vantage ، الرائدة في مجال الوساطة المالية متعددة الأصول، بصفتها الراعي الرئيسي لقمة Smart Vision البحرين 2025 ، مؤكدة بذلك التزامها الدائم بدعم الفعاليات الرائدة في قطاع التداول والاستثمار وتعزيز مكانتها كشريك موثوق للمتداولين والمستثمرين حول العالم .

Vantage Shines as Main Sponsor at Smart Vision Summit Bahrain 2025 Vantage Wins ‘Most Trusted Broker’ Award at Smart Vision Summit Bahrain 2025

وشهدت هذه القمة حضور ومشاركة نخبة من الوسطاء العالميين والخبراء الماليين والمتداولين، حيث شكلت منصة متميزة لتبادل الخبرات وبناء العلاقات واستعراض أحدث الابتكارات في عالم التداول الإلكتروني. وبصفتها الراعي الرئيسي، لعبت شركة Vantage دوراً محورياً في إثراء النقاشات حول الشفافية والتقنيات الحديثة والخدمات المتمحورة حول العميل.

وفي إنجاز جديد يضاف إلى سجلها الحافل، حصلت Vantage خلال القمة على جائزة الوسيط الأكثر ثقة، تقديراً لمكانتها المرموقة وسمعتها القائمة على الموثوقية والشفافية والتفاني في خدمة العملاء. وتعكس هذه الجائزة تميز منصات Vantage المبتكرة وخدماتها المستقرة ودعمها الشامل الذي يلبي احتياجات المتداولين في مختلف الأسواق العالمية.

وتعليقاً على هذا الحدث، قال Marc Despallieres ، الرئيس التنفيذي لشركة Vantage Markets :

"إن حصولنا على جائزة الوسيط الأكثر ثقة يمثل شرفاً كبيرا ويعكس بوضوح الثقة التي يوليها عملاؤنا لنا. إن رعايتنا لقمة المتداولين في البحرين تؤكد التزامنا بدعم مجتمع التداول وتعزيز الروابط المهنية في هذا القطاع الحيوي. سنواصل جهودنا في الابتكار وتعزيز الشفافية وتقديم تجارب عالمية المستوى لعملائنا".

ويؤكد هذا التكريم امتداد حضور شركة Vantage ، ويعزز رسالتها في تمكين المتداولين من خلال حلول آمنة وموثوقة، تواكب أحدث التطورات التقنية في عالم التداول.

لمعرفة المزيد عن خدماتنا الحائزة على الجوائز، يمكن زيارة موقع Vantage Markets .

نبذة عن Vantage

Vantage Markets (أو Vantage ) هي شركة وساطة للعقود مقابل الفروقات ( CFD ) متعددة الأصول تقدم للعملاء إمكانية الوصول إلى خدمة سريعة وقوية لتداول منتجات العقود مقابل الفروقات ( CFDs )، تشمل الفوركس، والسلع، والمؤشرات، والأسهم، وصناديق المؤشرات المتداولة ( ETFs )، والسندات.

مع 15 عامًا من الخبرة في السوق، تتجاوز Vantage دور الوسيط، وتوفر منصة تداول موثوقة توفر للعملاء إمكانية الوصول إلى فرص التداول.

تداوَل بذكاء مع @ vantage

تحذير من المخاطر: العقود مقابل الفروقات ( CFDs ) هي أدوات مُعقدة تنطوي على مخاطر عالية لخسارة الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. تأكد من فهم المخاطر قبل التداول.

بيان إخلاء المسؤولية: تُقدم هذه المقالة لأغراض إعلامية فحسب ولا تشكل مشورة مالية أو عرضًا أو طلبًا لأي منتجات أو خدمات مالية. هذا المحتوى غير مخصص للمقيمين في أي ولاية قضائية حيث يكون هذا النشر أو الاستخدام مخالفًا للقانون أو اللوائح المحلية. ننصح القراء بالبحث عن المشورة المهنية المستقلة قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية أو مالية. وأي اعتماد منك على المعلومات المقدمة يكون على مسؤوليتك الخاصة تمامًا.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2792224/1.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2792225/2.jpg

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/1745281/Vantage_Logo.jpg