XCMG Peroleh Tempahan Lebih $1 Bilion di Festival Pelanggan Antarabangsa ke-8, Perluas Kerjasama Global

XUZHOU, China, 31 Mei 2026 /PRNewswire/ -- XCMG menutup tirai Festival Pelanggan Antarabangsa ke-8 yang diadakan dari 19 hingga 23 Mei di Xuzhou dengan kehadiran lebih 2,500 pelanggan dan rakan niaga dari seluruh dunia. Sepanjang acara tersebut, nilai tempahan yang ditandatangani melebihi AS$1 bilion, sekali gus mencipta rekod baharu bagi Festival Pelanggan Antarabangsa XCMG serta mencerminkan pengiktirafan global yang berterusan terhadap produk, teknologi dan penyelesaian bersepadu XCMG.

XCMG Secures Over $1 Billion in Orders at 8th International Customer Festival, Expanding Global Partnerships

"Pembangunan XCMG dibina atas kepercayaan jangka panjang pelanggan dan rakan kongsi di seluruh dunia," kata Yang Dongsheng, pengerusi XCMG Group dan XCMG Machinery. "Memandang ke hadapan, XCMG akan terus memfokuskan inovasi teknologi, pembangunan hijau dan transformasi pintar, sambil bekerjasama dengan rakan kongsi global bagi memajukan pembangunan berkualiti tinggi dalam industri jentera pembinaan serta memberikan nilai yang lebih besar merentas pasaran serta senario aplikasi yang berbeza."

Tempahan yang mencatat rekod itu meliputi pelbagai kategori produk teras termasuk jentera pengangkatan, jentera tolak tanah, jentera perlombongan, jentera jalan raya dan pelantar kerja udara, sekali gus menggambarkan portfolio produk serta kumpulan pelanggan global terpelbagai XCMG.

Produk tenaga hijau dan perlombongan pintar memberikan prestasi yang sangat kukuh, dengan tempahan bagi rangkaian "Qingshan Green" XCMG — produk hijau dan rendah karbon XCMG — menyumbang bahagian yang jauh lebih tinggi. Hasil tersebut mencerminkan peningkatan permintaan global terhadap peralatan pembinaan tenaga baharu, pintar dan rendah karbon, di samping menyerlahkan daya saing XCMG dalam transformasi hijau dan pintar.

Sebagai platform penting yang menghubungkan XCMG dengan pelanggan dan rakan kongsi global, Festival tersebut memberi peluang kepada peserta daripada pasaran serantau yang berbeza untuk memahami dengan lebih baik portfolio produk, keupayaan teknologi dan sokongan perkhidmatan XCMG.

Festival tahun ini turut mengetengahkan penyelesaian bersepadu XCMG untuk senario pembinaan yang berbeza. Melalui lapan senario aplikasi termasuk tolak tanah pintar, tenaga hijau, penyelamatan kecemasan dan pertanian pintar, XCMG mempamerkan penyelesaian lengkap yang direka untuk meliputi pelbagai keadaan kerja serta keseluruhan kitar hayat peralatan, sekali gus memberikan gambaran yang lebih dekat kepada pelanggan melalui pengalaman di lokasi.

Maklum balas pelanggan mencerminkan kepercayaan yang dibina melalui kerjasama jangka panjang, selain pengiktirafan terhadap kebolehpercayaan produk, peningkatan teknologi dan sokongan perkhidmatan setempat XCMG.

"Produk XCMG menjadi semakin pintar berbanding ketika lawatan saya yang terdahulu," kata seorang pelanggan yang kembali menyertai festival itu.

"Bekerjasama dengan XCMG terasa seperti menjadi sebahagian daripada sebuah keluarga," kata seorang pelanggan dari Afrika.

Seorang pelanggan dari Arab Saudi turut menyatakan harapan untuk mengunjungi China setiap tiga bulan pada masa depan.

Dengan peningkatan penyertaan daripada pelanggan global dan hasil pemeteraian perjanjian mencatat rekod, rangkaian kerjasama global XCMG terus diperkukuh dan diperluas.



SOURCE XCMG Machinery