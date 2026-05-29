XCMG คว้ายอดสั่งซื้อกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในงาน International Customer Festival ครั้งที่ 8 พร้อมขยายเครือข่ายพันธมิตรทั่วโลก

30 May, 2026, 02:46 CST

ซูโจว, จีน, 30 พ.ค. 2569 /PRNewswire/ -- XCMG ปิดฉากงาน International Customer Festival ครั้งที่ 8 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 ถึง 23 พฤษภาคม ณ เมืองซูโจว โดยมีลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจกว่า 2,500 รายจากทั่วโลกเข้าร่วม ภายในงานมียอดลงนามสั่งซื้อรวมมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ สร้างสถิติใหม่สูงสุดในประวัติศาสตร์ของงาน International Customer Festival ของ XCMG และสะท้อนการยอมรับอย่างต่อเนื่องในระดับโลกต่อผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี และโซลูชันแบบบูรณาการของ XCMG

XCMG Secures Over $1 Billion in Orders at 8th International Customer Festival, Expanding Global Partnerships

"การเติบโตของ XCMG ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไว้วางใจระยะยาวจากลูกค้าและพันธมิตรทั่วโลก" Yang Dongsheng ประธาน XCMG Group และ XCMG Machinery กล่าว "จากนี้ไป XCMG จะยังคงมุ่งเน้นนวัตกรรมทางเทคโนโลยี การพัฒนาสีเขียว และการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบอัจฉริยะ พร้อมร่วมมือกับพันธมิตรทั่วโลกเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมีคุณภาพของอุตสาหกรรมเครื่องจักรก่อสร้าง และสร้างคุณค่าเพิ่มเติมในหลากหลายตลาดและสถานการณ์การใช้งาน"

ยอดคำสั่งซื้อสถิติใหม่นี้ครอบคลุมกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักหลากหลายประเภท ได้แก่ เครื่องจักรยก เครื่องจักรงานดิน เครื่องจักรเหมือง เครื่องจักรก่อสร้างถนน และแพลตฟอร์มทำงานบนที่สูง สะท้อนถึงพอร์ตผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและฐานลูกค้าระดับโลกของ XCMG

ผลิตภัณฑ์ด้านพลังงานสีเขียวและเหมืองอัจฉริยะได้รับการตอบรับโดดเด่นเป็นพิเศษ โดยคำสั่งซื้อสำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ "Qingshan Green" ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สีเขียวและคาร์บอนต่ำของ XCMG มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ผลลัพธ์ดังกล่าวสะท้อนความต้องการที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกต่ออุปกรณ์ก่อสร้างพลังงานใหม่ อัจฉริยะ และคาร์บอนต่ำ พร้อมตอกย้ำขีดความสามารถของ XCMG ในการเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยีสีเขียวและระบบอัจฉริยะ

ในฐานะแพลตฟอร์มสำคัญที่เชื่อมโยง XCMG กับลูกค้าและพันธมิตรทั่วโลก งาน Festival ครั้งนี้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมจากตลาดภูมิภาคต่าง ๆ ได้ทำความเข้าใจพอร์ตผลิตภัณฑ์ ศักยภาพด้านเทคโนโลยี และระบบสนับสนุนบริการของ XCMG อย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น

งาน Festival ปีนี้ยังเน้นนำเสนอโซลูชันแบบบูรณาการของ XCMG สำหรับสถานการณ์การก่อสร้างหลากหลายรูปแบบ โดยครอบคลุมแปดสถานการณ์การใช้งาน ได้แก่ งานดินอัจฉริยะ พลังงานสีเขียว การกู้ภัยฉุกเฉิน และเกษตรอัจฉริยะ เป็นต้น XCMG ได้นำเสนอโซลูชันครบวงจรที่ออกแบบมาเพื่อรองรับสภาพการทำงานที่หลากหลายและครอบคลุมตลอดวงจรชีวิตของอุปกรณ์ พร้อมเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้สัมผัสประสบการณ์จริงภายในงาน

เสียงตอบรับจากลูกค้าสะท้อนถึงความไว้วางใจที่สร้างขึ้นผ่านความร่วมมือระยะยาว รวมถึงการยอมรับในด้านความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ การยกระดับเทคโนโลยี และการสนับสนุนบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

"ผลิตภัณฑ์ของ XCMG มีความอัจฉริยะมากยิ่งขึ้นนับตั้งแต่ครั้งล่าสุดที่ผมมาเยือน" ลูกค้ารายหนึ่งที่กลับมาเข้าร่วมอีกครั้งกล่าว

"การทำงานร่วมกับ XCMG ให้ความรู้สึกราวกับเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว" ลูกค้าจากแอฟริกากล่าว

ขณะที่ลูกค้าจากซาอุดีอาระเบียแสดงความหวังว่าจะได้เดินทางมาเยือนประเทศจีนทุกสามเดือนในอนาคต

ด้วยจำนวนลูกค้าทั่วโลกที่เข้าร่วมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงผลการลงนามสั่งซื้อที่สร้างสถิติใหม่ เครือข่ายพันธมิตรระดับโลกของ XCMG จึงยังคงขยายตัวและแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

