-XCMG consigue pedidos por valor de más de mil millones de dólares en su 8º Festival Internacional de Clientes, ampliando así sus alianzas globales

XUZHOU, China, 2 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- XCMG concluyó su octavo Festival Internacional de Clientes, celebrado del 19 al 23 de mayo en Xuzhou, con la asistencia de más de 2.500 clientes y socios comerciales de todo el mundo. Durante el evento, los pedidos firmados superaron los 1.000 millones de dólares estadounidenses, estableciendo un nuevo récord para el Festival Internacional de Clientes de XCMG y reflejando el continuo reconocimiento mundial de los productos, tecnologías y soluciones integradas de XCMG.

XCMG Secures Over $1 Billion in Orders at 8th International Customer Festival, Expanding Global Partnerships

"El desarrollo de XCMG se ha basado en la confianza a largo plazo de clientes y socios en todo el mundo", afirmó Yang Dongsheng, presidente de XCMG Group y XCMG Machinery. "De cara al futuro, XCMG seguirá centrándose en la innovación tecnológica, el desarrollo sostenible y la transformación inteligente, colaborando con socios globales para impulsar el desarrollo de alta calidad de la industria de la maquinaria de construcción y ofrecer mayor valor en diversos mercados y escenarios de aplicación".

Los pedidos récord abarcaron una amplia gama de categorías de productos clave, incluyendo maquinaria de elevación, maquinaria para movimiento de tierras, maquinaria minera, maquinaria vial y plataformas elevadoras, lo que demuestra la cartera de productos diversificada de XCMG y su base de clientes global.

Los productos de energía verde y minería inteligente registraron un rendimiento particularmente sólido, con una participación significativamente mayor en los pedidos de la línea "Qingshan Green" de XCMG, que incluye productos ecológicos y de bajas emisiones de carbono. Estos resultados reflejan la creciente demanda mundial de equipos de construcción inteligentes, de bajas emisiones de carbono y con energías renovables, a la vez que destacan la competitividad de XCMG en la transformación ecológica e inteligente.

Como plataforma clave que conecta a XCMG con clientes y socios globales, el Festival ofreció a los participantes de diferentes mercados regionales la oportunidad de comprender mejor la cartera de productos, las capacidades tecnológicas y el servicio de asistencia de XCMG.

El Festival de este año también destacó las soluciones integradas de XCMG para diferentes escenarios de construcción. En ocho escenarios de aplicación, que incluyen movimiento de tierras inteligente, energía verde, rescate de emergencia y agricultura inteligente, XCMG presentó soluciones completas diseñadas para cubrir múltiples condiciones de trabajo y el ciclo de vida completo de los equipos, ofreciendo a los clientes una visión más cercana a través de experiencias en obra.

Los comentarios de los clientes reflejaron la confianza generada por la cooperación a largo plazo, así como el reconocimiento de la fiabilidad de los productos de XCMG, las actualizaciones tecnológicas y el soporte técnico local.

"Los productos de XCMG se han vuelto aún más inteligentes desde mi última visita", comentó un cliente recurrente.

"Trabajar con XCMG es como formar parte de una familia", expresó un cliente de África.

Un cliente de Arabia Saudita también manifestó su deseo de visitar China cada tres meses en el futuro.

Con una creciente participación de clientes globales y resultados récord en la firma de acuerdos, la red global de socios de XCMG continúa consolidándose y expandiéndose.

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