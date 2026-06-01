XUZHOU, Chine, 1er juin 2026 /PRNewswire/ -- XCMG a conclu son 8e Festival international de la clientèle, qui s'est tenu du 19 au 23 mai à Xuzhou, en présence de plus de 2 500 clients et partenaires commerciaux du monde entier. Au cours de l'événement, les commandes signées ont dépassé le milliard USD, établissant un nouveau record pour le Festival international de la clientèle de XCMG et reflétant la reconnaissance mondiale continue des produits, des technologies et des solutions intégrées de XCMG.

XCMG signe pour plus d'un milliard de dollars de commandes lors du 8e Festival international de la clientèle et développe ses partenariats mondiaux

« Le développement de XCMG repose sur la confiance à long terme des clients et des partenaires du monde entier », déclare Yang Dongsheng, président du conseil de XCMG Group et XCMG Machinery. « À l'avenir, XCMG continuera à se concentrer sur l'innovation technologique, le développement vert et la transformation intelligente, en travaillant avec des partenaires mondiaux pour faire progresser le développement de haute qualité de l'industrie des machines de construction et offrir une plus grande valeur à travers différents marchés et scénarios d'application. »

Ces commandes record couvrent un large éventail de catégories de produits de base, notamment les engins de levage, les engins de terrassement, les engins miniers, les engins routiers et les nacelles élévatrices, ce qui témoigne de la diversité du portefeuille de XCMG et de sa clientèle mondiale.

Les produits d'énergie verte et d'exploitation minière intelligente ont enregistré des performances particulièrement solides, les commandes pour la gamme « Qingshan Green » de XCMG (les produits verts et à faible teneur en carbone de XCMG) représentant une part nettement plus importante. Ces résultats reflètent la demande mondiale croissante pour des équipements de construction pour les nouvelles énergies, intelligents et à faible émission de carbone, tout en soulignant la compétitivité de XCMG en matière de transformation verte et intelligente.

En tant que plateforme de premier plan connectant XCMG à ses clients et partenaires internationaux, le festival a offert aux participants des différents marchés régionaux l'occasion de mieux comprendre le portefeuille de produits, les capacités technologiques et le service d'assistance de XCMG.

Le festival de cette année a également mis en lumière les solutions intégrées de XCMG pour différents scénarios de construction. À travers huit scénarios d'application, dont le terrassement intelligent, l'énergie verte, les secours d'urgence et l'agriculture intelligente, XCMG a présenté des solutions conçues pour couvrir de multiples conditions de travail et le cycle de vie complet de l'équipement, donnant aux clients un aperçu plus approfondi grâce à des expériences pratiques.

Les commentaires des clients reflètent la confiance établie grâce à une coopération pérenne, ainsi que la reconnaissance de la fiabilité des produits de XCMG, des mises à jour technologiques et de l'assistance technique locale.

« Les produits de XCMG sont devenus encore plus intelligents depuis ma dernière visite », a déclaré un client habituel.

« Travailler avec XCMG, c'est comme faire partie d'une famille », a déclaré un client africain.

Un client d'Arabie saoudite a également exprimé l'espoir de se rendre en Chine tous les trois mois à l'avenir.

Avec une participation croissante des clients internationaux et des performances records en matière de signature de commandes, le réseau de partenariat mondial de XCMG continue de s'approfondir et de s'étendre.

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