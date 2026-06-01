XUZHOU, China, 1. Juni 2026 /PRNewswire/ -- XCMG hat sein 8. Internationales Kundenfestival, das vom 19. bis 23. Mai in Xuzhou stattfand, mit mehr als 2.500 Kunden und Geschäftspartnern aus aller Welt erfolgreich abgeschlossen. Während der Veranstaltung beliefen sich die unterzeichneten Aufträge auf über 1 Milliarde US-Dollar, was einen neuen Rekord für das „International Customer Festival" von XCMG darstellte und die anhaltende weltweite Anerkennung der Produkte, Technologien und integrierten Lösungen von XCMG widerspiegelte.

XCMG verbucht beim 8. Internationalen Kundenfestival Aufträge im Wert von über 1 Milliarde US-Dollar und baut seine weltweiten Partnerschaften aus

„Die Entwicklung von XCMG basiert auf dem langjährigen Vertrauen von Kunden und Partnern weltweit", sagte Yang Dongsheng, Chairman der XCMG Group und von XCMG Machinery. „Auch in Zukunft wird sich XCMG weiterhin auf technologische Innovation, umweltfreundliche Entwicklung und intelligente Transformation konzentrieren und gemeinsam mit globalen Partnern die hochwertige Entwicklung der Baumaschinenbranche vorantreiben sowie in verschiedenen Märkten und Anwendungsbereichen einen Mehrwert schaffen."

Die Rekordaufträge umfassten ein breites Spektrum an Kernproduktkategorien, darunter Hebezeuge, Erdbewegungsmaschinen, Bergbaumaschinen, Straßenbaumaschinen und Hubarbeitsbühnen, was das breit gefächerte Produktportfolio und den weltweiten Kundenstamm von XCMG verdeutlicht.

Besonders stark entwickelten sich Produkte aus den Bereichen grüne Energie und intelligenter Bergbau, wobei die Aufträge für die „Qingshan Green"-Produktreihe von XCMG – die umweltfreundlichen und CO₂-armen Produkte des Unternehmens – einen deutlich höheren Anteil ausmachten. Die Ergebnisse spiegeln die weltweit steigende Nachfrage nach neuen, intelligenten und CO₂-armen Baumaschinen wider und unterstreichen gleichzeitig die Wettbewerbsfähigkeit von XCMG im Bereich der ökologischen und intelligenten Transformation.

Als wichtige Plattform, die XCMG mit Kunden und Partnern weltweit verbindet, bot das Festival den Teilnehmern aus verschiedenen regionalen Märkten die Gelegenheit, sich ein besseres Bild vom Produktportfolio, den technologischen Kompetenzen und dem Serviceangebot von XCMG zu machen.

Auf dem diesjährigen Festival wurden zudem die integrierten Lösungen von XCMG für verschiedene Bauszenarien vorgestellt. Anhand von acht Anwendungsszenarien, darunter intelligente Erdbewegungsarbeiten, grüne Energie, Rettungsdienste und intelligente Landwirtschaft, präsentierte XCMG Komplettlösungen, die für vielfältige Einsatzbedingungen und den gesamten Lebenszyklus der Maschinen ausgelegt sind, und ermöglichte den Kunden durch praktische Vor-Ort-Erfahrungen einen detaillierten Einblick.

Das Kundenfeedback spiegelte das durch die langjährige Zusammenarbeit gewachsene Vertrauen wider und zeugte von der Anerkennung der Produktzuverlässigkeit, der technologischen Weiterentwicklungen sowie des vor Ort verfügbaren Kundendienstes von XCMG.

„Die Produkte von XCMG sind seit meinem letzten Besuch noch intelligenter geworden", sagte ein Stammkunde.

„Die Zusammenarbeit mit XCMG fühlt sich an, als wäre man Teil einer Familie", sagte ein Kunde aus Afrika.

Ein Kunde aus Saudi-Arabien äußerte ebenfalls die Hoffnung, China künftig alle drei Monate besuchen zu können.

Angesichts der wachsenden Beteiligung globaler Kunden und der Rekordzahlen bei Vertragsabschlüssen vertieft und erweitert sich das weltweite Partnernetzwerk von XCMG kontinuierlich.

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