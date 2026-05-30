XCMG、第8回国際カスタマーフェスティバルで受注額10億ドル超、世界的なパートナーシップを拡大

中国・徐州、2026年5月31日 /PRNewswire/ -- XCMGは、世界各地から2500人を超える顧客とビジネスパートナーを迎え、5月19日から23日まで徐州で開催した第8回国際カスタマーフェスティバル（8th International Customer Festival）を閉幕しました。イベント期間中に締結された受注契約の総額は10億米ドルを超え、XCMGの国際カスタマーフェスティバルとして過去最高を記録するとともに、XCMGの製品、技術、統合ソリューションが世界的に引き続き評価されていることを示しました。

XCMG GroupおよびXCMG Machineryの会長、Yang Dongshengは、次のように述べています。「XCMGの発展は、世界中の顧客とパートナーからの長年にわたる信頼の上に築かれてきました。今後も、XCMGは技術革新、環境に配慮した発展、インテリジェント化に注力し、世界のパートナーと連携して、建設機械業界の質の高い発展を推進するとともに、さまざまな市場や用途でより大きな価値を提供していきます。」

XCMG Secures Over $1 Billion in Orders at 8th International Customer Festival, Expanding Global Partnerships

この記録的な受注は、揚重機械、土工機械、鉱山機械、道路機械、高所作業車など、幅広い中核製品カテゴリーに及び、XCMGの多様な製品ポートフォリオと世界的な顧客基盤を示しています。

グリーンエネルギー製品とスマートマイニング製品が特に好調で、XCMGのグリーン・低炭素製品である「Qingshan Green」ラインアップの受注が全体に占める割合は大幅に高まりました。この結果は、新エネルギー対応、インテリジェント化、低炭素化を特徴とする建設機械に対する世界的な需要の高まりを反映するとともに、グリーン化とインテリジェント化におけるXCMGの競争力を浮き彫りにしています。

同フェスティバルは、XCMGと世界の顧客およびパートナーをつなぐ重要なプラットフォームとして、さまざまな地域市場からの参加者に、XCMGの製品ポートフォリオ、技術力、サービス体制について理解を深める機会を提供しました。

今年のフェスティバルでは、さまざまな建設現場に対応するXCMGの統合ソリューションも紹介されました。XCMGは、スマート土工、グリーンエネルギー、緊急救助、スマート農業など8つの用途分野で、多様な作業条件と機器のライフサイクル全体をカバーするよう設計された包括的なソリューションを展示し、顧客が現地での体験を通じてその詳細を間近で確認できるようにしました。

顧客からのフィードバックには、長期的な協力関係を通じて築かれた信頼と、XCMGの製品の信頼性、技術の高度化、現地に即したサービス体制に対する評価が表れています。

再訪した顧客は、「XCMGの製品は、前回訪問したときよりもさらにインテリジェント化が進んでいます」と述べました。

アフリカの顧客は、「XCMGと協力していると、まるで家族の一員になったように感じます」と述べました。

サウジアラビアの顧客も、今後は3か月ごとに中国を訪れたいとの希望を述べました。

世界各地から参加する顧客が増え、過去最高の成約実績を記録する中、XCMGの世界的なパートナーシップネットワークは引き続き深化・拡大しています。

SOURCE XCMG Machinery