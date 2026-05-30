XCMG, 제8회 국제 고객 페스티벌에서 미화 10억 달러 이상 주문 확보하며 글로벌 파트너십 확대

쉬저우, 중국 2026년 5월 31일 /PRNewswire/ -- XCMG가 전 세계 고객과 비즈니스 파트너 2500명 이상이 참석한 가운데 5월 19일부터 23일까지 쉬저우에서 열린 제8회 국제 고객 페스티벌(International Customer Festival)을 성황리에 마무리했다. 행사 기간 체결된 주문 규모는 미화 10억 달러를 넘어 XCMG 국제 고객 페스티벌 사상 신기록을 세웠으며, XCMG의 제품, 기술 및 통합 솔루션에 대한 전 세계의 지속적인 인정을 보여줬다.

XCMG 그룹(XCMG Group) 및 XCMG 머시너리(XCMG Machinery)의 양둥성(Yang Dongsheng) 회장은 "XCMG의 발전은 전 세계 고객과 파트너가 보내준 장기적인 신뢰를 기반으로 이뤄져 왔다"며 "앞으로도 XCMG는 기술 혁신, 녹색 발전, 지능형 전환에 계속 집중하고, 글로벌 파트너들과 협력해 건설기계 산업의 고품질 발전을 촉진하며 다양한 시장과 적용 시나리오 전반에서 더 큰 가치를 제공할 것"이라고 말했다.

XCMG Secures Over $1 Billion in Orders at 8th International Customer Festival, Expanding Global Partnerships

이번 기록적인 주문은 리프팅 기계, 토공 기계, 광산 기계, 도로 기계, 고소작업 플랫폼 등 광범위한 핵심 제품군에 걸쳐 이뤄졌으며, XCMG의 다각화된 제품 포트폴리오와 글로벌 고객 기반을 입증했다.

친환경 에너지 및 스마트 광산 제품은 특히 강력한 성과를 냈으며, XCMG의 친환경 저탄소 제품군인 '칭산 그린(Qingshan Green)' 라인업 주문이 차지하는 비중도 크게 증가했다. 이러한 결과는 신에너지, 지능형, 저탄소 건설 장비에 대한 전 세계 수요 증가를 반영하는 동시에, 친환경 및 지능형 전환 분야에서 XCMG의 경쟁력을 강조한다.

XCMG와 글로벌 고객 및 파트너를 연결하는 중요한 플랫폼인 이번 페스티벌은 다양한 지역 시장의 참가자들이 XCMG의 제품 포트폴리오, 기술 역량 및 서비스 지원을 더 깊이 이해할 수 있는 기회를 제공했다.

올해 페스티벌은 다양한 건설 시나리오에 맞춘 XCMG의 통합 솔루션도 조명했다. XCMG는 스마트 토공, 친환경 에너지, 긴급 구조, 스마트 농업 등 8개 적용 시나리오 전반에서 다양한 작업 조건과 장비의 전체 수명 주기를 포괄하도록 설계된 완성형 솔루션을 선보이며, 고객들이 현장 체험을 통해 이를 보다 가까이 살펴볼 수 있도록 했다.

고객들의 반응은 장기 협력을 통해 구축된 신뢰와 더불어 XCMG 제품의 신뢰성, 기술 업그레이드 및 현지화된 서비스 지원에 대한 인정을 보여줬다.

한 재방문 고객은 "지난 방문 이후 XCMG의 제품이 훨씬 더 지능화됐다"고 말했다.

아프리카에서 온 한 고객은 "XCMG와 협력하는 것은 마치 한 가족의 일원이 되는 것 같다"고 말했다.

사우디아라비아의 한 고객도 앞으로 3개월마다 중국을 방문하고 싶다는 희망을 밝혔다.

글로벌 고객 참여 확대와 기록적인 계약 체결 성과에 힘입어 XCMG의 글로벌 파트너십 네트워크는 계속해서 심화되고 확장되고 있다.

SOURCE XCMG Machinery