시안, 산업 전환 가속하며 글로벌 무역 및 기술 혁신의 새로운 청사진 제시

시안, 중국 2026년 5월 29일 /PRNewswire/ -- 제10회 실크로드 국제박람회 및 중국 동서부 협력 투자무역포럼(The 10th Silk Road International Exposition and The Investment and Trade Forum for Cooperation between East & West China, '제10회 실크로드 국제박람회')이 5월 21일부터 25일까지 시안에서 성공적으로 개최됐다.

The Dynamically Growing Xi'an Economic and Technological Development Zone (PRNewsfoto/Xi'an Municipal Government)

개최 도시인 시안은 중국-유럽 화물열차 경제권 글로벌 협력 박람회(Global Cooperation Fair for China-Europe Railway Express Economic Circle), 제12회 국제상공회의소협회 무역투자박람회 및 제1회 중국 기업 매치메이킹 행사(12th International Chambers of Commerce Association Trade and Investment Fair & The 1st Chinese Enterprises Matchmaking Event), 2026 여성 기업가 투자 및 협력 심포지엄(2026 Women Entrepreneurs Investment and Cooperation Symposium), 중국-유럽 화물열차 경제벨트의 항만-무역-산업 통합 특별 전시구역 등 4개 주요 행사를 개최하며 일대일로(Belt and Road) 핵심 허브이자 글로벌 투자 유망지로서의 전략적 역할을 선보였다.

시안시는 871개 주요 투자 프로젝트를 담은 투자 매뉴얼을 공식 발표하고 '중국 기업 해외 진출(시안) 종합 서비스 항만(Chinese Enterprises Going Global (Xi'an) Comprehensive Service Port)'을 출범했다.

이번 행사에는 일대일로 연선 국가와 지역의 국제 인사, 상공회의소 지도자, 기업가 수백 명이 시안에 모여 효율성 제고, 비용 절감, 서비스 최적화에 중점을 두고 항만-무역-산업 통합과 글로벌 협력을 모색했다.

시안시 투자협력국(Xi'an Municipal Bureau of Investment Cooperation), 시안시 발전개혁위원회(Xi'an Municipal Development and Reform Commission), 시안시 공업정보화국(Xi'an Municipal Bureau of Industry and Information Technology), 시안시 과학기술국(Xi'an Municipal Science and Technology Bureau), 시안시 데이터국(Xi'an Municipal Data Bureau), 시안시 천연자원계획국(Xi'an Municipal Bureau of Natural Resources and Planning) 등 시안시 6개 부서는 기획, 산업, 혁신, 디지털 정부, 공간 배치 전반의 발전 기회를 공개했다. 주요 내용으로는 제15차 5개년 계획의 '3개 센터와 2개 허브(three centers and two hubs)' 전략, 26개 부문 및 19개 체인(신에너지차, 반도체, 신에너지, 수소, 체화된 지능(embodied intelligence) 등)으로 구성된 고도화된 산업 시스템, 'AI+' 역량, '실크로드 데이터 포트(Silk Road Data Port)' 인프라와 스마트 교통 및 공공데이터 개발 및 활용 시나리오에서의 하모니(Harmony) 생태계 적용 등 디지털 정부 성과가 포함됐다.

전시 외에도 시안은 물류 회랑, 산업 프로젝트, 국경 간 무역 분야에서 다수의 고부가가치 협약을 체결하며 국경 간 물류, 산업 시너지, 글로벌 협력 분야에서 강력한 성장세를 보여줬다.

앞으로 시안은 비즈니스 환경을 지속적으로 개선하고 글로벌 투자자들을 '도시 파트너(City Partners)'로 초청해 역동적인 산업 경제권을 공동 구축하며 실크로드 협력의 새 장을 열어갈 계획이다.

SOURCE Xi'an Municipal Government