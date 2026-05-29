Xi'an acelera la transformación industrial, trazando un nuevo modelo para el comercio mundial y la innovación tecnológica

XI'AN, China, 29 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- La 10ª Exposición Internacional de la Ruta de la Seda y el Foro de Inversión y Comercio para la Cooperación entre el Este y el Oeste de China ("10ª Exposición Internacional de la Ruta de la Seda") se celebró con éxito del 21 al 25 de mayo en Xi'an.

The Dynamically Growing Xi'an Economic and Technological Development Zone

Como ciudad anfitriona, Xi'an puso de relieve su papel estratégico como centro neurálgico de la Iniciativa de la Franja y la Ruta y polo de inversión global, con la celebración de cuatro eventos clave: la Feria de Cooperación Global del Círculo Económico del Ferrocarril Expreso China-Europa, la XII Feria Internacional de Comercio e Inversión de la Asociación de Cámaras de Comercio y el Primer Encuentro de Empresas Chinas, el Simposio de Inversión y Cooperación para Mujeres Emprendedoras 2026 y una zona de exposición especial sobre la integración puerto-comercio-industria del Cinturón Económico del Ferrocarril Expreso China-Europa.

La ciudad publicó oficialmente un manual de inversión con 871 proyectos clave y lanzó el "Puerto de Servicios Integrales de Xi'an para Empresas Chinas con proyección internacional".

Estos eventos congregaron a cientos de invitados internacionales, líderes de cámaras de comercio y empresarios de países y regiones a lo largo de la Iniciativa de la Franja y la Ruta en Xi'an para explorar la integración puerto-comercio-industria y la cooperación global, centrándose en la eficiencia, la reducción de costes y la optimización de servicios.

Seis departamentos municipales de Xi'an, entre ellos la Oficina Municipal de Cooperación en Inversiones, la Comisión Municipal de Desarrollo y Reforma, la Oficina Municipal de Industria y Tecnología de la Información, la Oficina Municipal de Ciencia y Tecnología, la Oficina Municipal de Datos y la Oficina Municipal de Recursos Naturales y Planificación, presentaron oportunidades de desarrollo en planificación, industria, innovación, gobierno digital y ordenación del territorio. Entre los aspectos más destacados se incluyen la estrategia de "tres centros y dos nodos" del XV Plan Quinquenal, un sistema industrial modernizado que abarca 26 sectores y 19 cadenas (vehículos eléctricos, semiconductores, nuevas energías, hidrógeno, inteligencia incorporada, etc.), además de capacidades de "IA+" y logros en el gobierno digital, como la infraestructura del "Puerto de Datos de la Ruta de la Seda" y la aplicación del ecosistema Harmony en escenarios de transporte inteligente y desarrollo y utilización de datos públicos.

Más allá de las exposiciones, Xi'an firmó múltiples acuerdos de alto valor en corredores logísticos, proyectos industriales y comercio transfronterizo, lo que subraya su fuerte dinamismo en logística transfronteriza, sinergia industrial y cooperación global.

De cara al futuro, Xi'an seguirá mejorando su entorno empresarial e invitando a inversores globales a convertirse en "Socios de la Ciudad", construyendo conjuntamente un dinámico círculo económico industrial y un nuevo capítulo en la colaboración de la Ruta de la Seda.

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