Xi'an accélère la transformation industrielle et trace une nouvelle voie pour le commerce mondial et l'innovation technologique

XI'AN, Chine, 29 mai 2026 /PRNewswire/ -- La 10ème exposition internationale sur la route de la soie et le forum sur les investissements et le commerce pour la coopération entre l'Est et l'Ouest de la Chine (« 10ème exposition internationale sur la route de la soie ») s'est tenue du 21 au 25 mai à Xi'an.

The Dynamically Growing Xi'an Economic and Technological Development Zone

En tant que ville hôte, Xi'an a mis en avant son rôle stratégique en tant que plaque tournante de « la Ceinture et la Route » et point névralgique de l'investissement mondial en organisant quatre événements clés, notamment le Global Cooperation Fair for China-Europe Railway Express Economic Circle (Salon de coopération mondiale pour le Cercle économique de l'Express ferroviaire Chine-Europe), le 12ème International Chambers of Commerce Association Trade and Investment Fair (Salon du commerce et des investissements de l'association des chambres de commerce internationales) et le 1er Chinese Enterprises Matchmaking Event (Manifestation de rapprochement des entreprises chinoises), le 2026 Women Entrepreneurs Investment and Cooperation Symposium (Symposium sur les investissements et la coopération des entrepreneuses) et une zone d'exposition spéciale sur l'intégration port-commerce-industrie de la Ceinture économique de l'Express ferroviaire Chine-Europe.

La ville a officiellement publié un manuel d'investissement présentant 871 projets d'investissement clés et a lancé le « Chinese Enterprises Going Global (Xi'an) Comprehensive Service Port ».

Ces événements ont rassemblé à Xi'an des centaines d'invités internationaux, de dirigeants de chambres de commerce et d'entrepreneurs venus de pays et de régions situés le long de la Ceinture et de la Route, afin d'explorer l'intégration port-commerce-industrie et la coopération mondiale, en mettant l'accent sur l'efficacité, la réduction des coûts et l'optimisation des services.

Six services municipaux de Xi'an, dont le Bureau municipal de coopération en matière d'investissement, la Commission municipale du développement et de la réforme, le Bureau municipal de l'industrie et des technologies de l'information, le Bureau municipal des sciences et technologies, le Bureau municipal des données et le Bureau municipal des ressources naturelles et de la planification, ont dévoilé des opportunités de développement dans les domaines de la planification, de l'industrie, de l'innovation, de l'administration numérique et de l'aménagement de l'espace. Parmi les points forts, citons la stratégie « trois centres et deux hubs » du 15e plan quinquennal, un système industriel modernisé couvrant 26 secteurs et 19 chaînes (véhicules électriques de proximité, semi-conducteurs, nouvelles énergies, hydrogène, intelligence incarnée, etc.), ainsi que des capacités « IA+ » et des réalisations du gouvernement numérique telles que l'infrastructure « Silk Road Data Port » et l'application de l'écosystème Harmony dans les transports intelligents et les scénarios de développement et d'utilisation des données publiques.

Outre les expositions, Xi'an a signé de nombreux accords de grande valeur dans le domaine des corridors logistiques, des projets industriels et du commerce transfrontalier, soulignant ainsi sa forte dynamique en matière de logistique transfrontalière, de synergie industrielle et de coopération mondiale.

À l'avenir, Xi'an continuera d'améliorer son environnement commercial et d'inviter les investisseurs mondiaux à devenir des « partenaires de la ville », en construisant conjointement un cercle économique industriel dynamique et un nouveau chapitre de la collaboration sur la route de la soie.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2989736/image1.jpg