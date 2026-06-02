Xinhua Silk Road: Bandar tenggara China buka ruang baharu untuk perdagangan pakaian, kasut melalui penggalak fesyen, budaya

BEIJING, 2 Jun 2026 /PRNewswire/ -- Quanzhou, hab pembuatan pakaian dan kasut pesisir pantai di Wilayah Fujian, tenggara China memperluas perdagangannya dalam pakaian sukan dan kasut tempatan melalui penggalak fesyen serta budaya.

Pada masa ini, bandar tersebut, di tempat sekitar satu pertiga daripada pakaian sukan negara dihasilkan, memiliki kluster industri tekstil yang rancak dan berdaya saing yang memperoleh kekuatan bukan sahaja daripada kelebihan pembuatannya, malah daripada pemacu pertumbuhan baharu.

A foreign merchant talks with an exhibitor during an exhibition held in Shishi Clothing City of Quanzhou, Fujian Province in southeast China on April 18, 2026. (Xinhua/Jiang Kehong) (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Fesyen, antara lain, merupakan pemangkin pertumbuhan yang berkesan. Pada Mac 2025, Quanzhou mencadangkan dalam pelan tindakan tiga tahun untuk membangunkan sebuah ibu kota fesyen antarabangsa menjelang tahun 2027, dengan matlamat untuk mendorong enjin pertumbuhan serba baharu bagi sektor pakaian dan kasut tempatan.

Bandar tersebut berikrar dalam dokumen berkenaan untuk membentuk ekosistem industri fesyen yang unik dan bertaraf antarabangsa melalui peningkatan kekuatan dalam industri berkaitan fesyen, reka bentuk, budaya, perdagangan, penggunaan dan gaya hidup.

Dengan pengeluar tempatan terkemuka bergerak secara seiring, pendaya budaya seperti unsur berkaitan Laluan Sutera Maritim, warisan budaya tidak ketara serta budaya tradisional termasuk sepit rambut berhias bunga dan motif tradisional Fujian selatan telah membantu pengeluar tempatan membangunkan identiti mereka sendiri.

Sementara itu, keupayaan penyelidikan dan pembangunan (R&D) mereka terus dipertingkat dan fabrik pakaian sukan baharu terus diperkenalkan bersama barisan produk yang diperluas dalam bidang sukan profesional, aktiviti penggunaan luar dan bidang-bidang lain.

Usaha sedemikian membantu bandar itu berkembang daripada pengeluar pakaian sukan dan kasut semata-mata kepada peneraju industri yang dibangunkan berasaskan rangkaian jenama pakaian dan kasut terkenal seperti ANTA, 361° dan PEAK.

Pada masa ini, bandar tersebut mempunyai subsegmen yang lengkap bagi sektor pakaian dan kasut yang merangkumi pemintalan, penenunan, pengeluaran bahan kasut, pengacuan, pembuatan, pembungkusan, logistik dan pemasaran.

Dalam keadaan sedemikian, "Made in Quanzhou" ("Dibuat di Quanzhou") maju pada kadar yang lebih pantas ke arah penjenamaan eksport oleh pengeluar tempatan dan e-dagang rentas sempadan, gudang luar negara serta operasi setempat menjadi pendaya pertumbuhan utama.

Sejak 29 Oktober 2021, apabila Kawasan Berikat Komprehensif Quanzhou memulakan mod "9610" yang direka untuk memenuhi keperluan pengendali e-dagang rentas sempadan B2C berskala kecil, eksport barangan yang sebahagian besarnya termasuk kasut dan pakaian dalam mod sedemikian melonjak dengan ketara.

Sistem logistiknya yang menggabungkan perkhidmatan kapal pesiaran antarabangsa dan logistik penerbangan serta langkah-langkah pemudahan perdagangan rentas sempadan turut menyumbang kepada peningkatan kapasiti dan kecekapan penghantaran globalnya.

Bersama-sama outlet jualan langsung di luar negara, pusat operasi serantau dan pasukan setempat yang diwujudkan oleh pengeluar tempatan, Quanzhou kini menjual pakaian sukan dan kasut bergaya di lebih 100 negara dan wilayah di seluruh dunia.

Pautan asal: https://en.imsilkroad.com/p/350813.html

SOURCE Xinhua Silk Road