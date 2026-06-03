Xinhua Silk Road: Una ciudad del sureste de China abre nuevas perspectivas para el comercio de prendas de vestir y calzado gracias a iniciativas que impulsan la moda y la cultura

BEIJING, 3 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Quanzhou, un centro de fabricación costero de prendas de vestir y calzado situado en la provincia de Fujian, al sureste de China, está impulsando el comercio de ropa deportiva y calzado locales mediante iniciativas que promueven la moda y la cultura.

En la actualidad, la ciudad, en la que se produce alrededor de un tercio de la ropa deportiva del país, cuenta con un dinámico y competitivo clúster industrial textil que saca partido no solo de sus ventajas manufactureras, sino también de nuevos motores de crecimiento.

Un comerciante extranjero conversa con un expositor durante una feria celebrada en la Ciudad de la Confección de Shishi, en Quanzhou (provincia de Fujian, sureste de China), el 18 de abril de 2026. (Xinhua/Jiang Kehong) (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

La moda, entre otros factores, es un eficaz motor de crecimiento. En marzo de 2025, Quanzhou presentó un plan de acción de tres años para convertir la ciudad en una capital internacional de la moda de aquí a 2027, con el objetivo de crear un nuevo motor de crecimiento para los sectores locales de la confección y el calzado.

En el documento se comprometió a crear un ecosistema único e internacionalizado en el sector de la moda, que potencia los puntos fuertes del sector relacionado con la moda, el diseño, la cultura, el comercio, el consumo y el estilo de vida.

Gracias a la colaboración de los principales productores locales, una serie de elementos culturales, como los relacionados con la Ruta Marítima de la Seda, el patrimonio cultural inmaterial y la cultura tradicional, entre los que se incluyen las horquillas decoradas con flores y los motivos tradicionales del sur de Fujian, ayudaron a los productores locales a desarrollar sus propios estilos.

Mientras tanto, sus capacidades de investigación y desarrollo (I+D) siguen mejorando y siguen apareciendo nuevas telas para ropa deportiva, junto con una gama de productos cada vez más amplia en el ámbito del deporte profesional, las actividades al aire libre y otros sectores.

Esos esfuerzos contribuyeron a que la ciudad pasara de ser un mero fabricante de ropa y calzado deportivo a convertirse en un referente del sector, gracias a un conjunto de marcas de ropa y calzado de renombre como ANTA, 361° y PEAK.

En la actualidad, la ciudad cuenta con subcadenas completas para los sectores de la confección y el calzado, que abarcan hilado, tejido, producción de materiales para calzado, moldeado, fabricación, embalaje, logística y comercialización.

En estas circunstancias, la iniciativa "Made in Quanzhou" (Fabricado en Quanzhou) avanza a un ritmo acelerado hacia la creación de marcas de exportación para productores locales y comercio electrónico transfronterizo, almacenes en el extranjero y gestión localizada que se convierten en factores clave para el crecimiento.

Desde el 29 de octubre de 2021, fecha en la que la Zona Franca Integral de Quanzhou puso en marcha el régimen "9610", diseñado para dar servicio a los pequeños operadores de comercio electrónico transfronterizo B2C (de empresas a consumidores), se ha producido un notable aumento de las exportaciones de mercancías bajo este régimen, principalmente de calzado y prendas de vestir.

Su sistema logístico, que integra servicios de transporte marítimo de línea regular y de transporte aéreo, así como medidas relacionadas con la facilitación del comercio transfronterizo, también contribuyó en gran medida a mejorar su capacidad y eficiencia en las entregas a nivel mundial.

Gracias a sus puntos de venta directos en el extranjero, a los centros operativos regionales y a los equipos locales creados por los fabricantes locales, Quanzhou comercializa ropa deportiva y calzado de última moda en más de 100 países y regiones de todo el mundo.

Enlace original: https://en.imsilkroad.com/p/350813.html

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FUENTE Xinhua Silk Road