Xinhua Silk Road: เมืองทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนเปิดพื้นที่ใหม่สำหรับการค้าเสื้อผ้าและรองเท้าผ่านการส่งเสริมด้านแฟชั่นและวัฒนธรรม

News provided by

Xinhua Silk Road

02 Jun, 2026, 18:12 CST

ปักกิ่ง, 2 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- เฉวียนโจว ศูนย์กลางการผลิตเสื้อผ้าและรองเท้าชายฝั่งในมณฑลฝูเจี้ยนทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนกำลังพัฒนาการค้าผลิตภัณฑ์กีฬาและรองเท้าในท้องถิ่นผ่านการส่งเสริมด้านแฟชั่นและวัฒนธรรม

ปัจจุบัน เฉวียนโจวซึ่งผลิตเสื้อผ้ากีฬาประมาณหนึ่งในสามของประเทศมีกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอเปี่ยมชีวิตชีวาและความได้เปรียบด้านการแข่งขัน ซึ่งผสานความแข็งแกร่งไม่เพียงแค่จากการผลิตเท่านั้น หากยังรวมถึงปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตใหม่ ๆ ด้วย

Continue Reading
A foreign merchant talks with an exhibitor during an exhibition held in Shishi Clothing City of Quanzhou, Fujian Province in southeast China on April 18, 2026. (Xinhua/Jiang Kehong) (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)
A foreign merchant talks with an exhibitor during an exhibition held in Shishi Clothing City of Quanzhou, Fujian Province in southeast China on April 18, 2026. (Xinhua/Jiang Kehong) (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

แฟชั่นเป็นหนึ่งในตัวเร่งการเติบโตที่มีประสิทธิภาพ ในเดือนมีนาคม 2568 เฉวียนโจวเสนอแผนปฏิบัติการ 3 ปีเพื่อสร้างเมืองหลวงแฟชั่นระดับนานาชาติภายในปี 2570 โดยมีเป้าหมายเพื่อสถาปนากลไกขับเคลื่อนการเติบโตใหม่สำหรับภาคอุตสาหกรรมเสื้อผ้าและรองเท้าในท้องถิ่น

เฉวียนโจวให้คำมั่นในเอกสารดังกล่าวว่าจะสร้างระบบนิเวศอุตสาหกรรมแฟชั่นอันเป็นเอกลักษณ์และเป็นสากลผ่านการเสริมสร้างจุดแข็งในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับแฟชั่น การออกแบบ วัฒนธรรม การค้า การบริโภค รวมถึงวิถีชีวิต

ด้วยความร่วมมือของผู้ผลิตชั้นนำในท้องถิ่น ปัจจัยทางวัฒนธรรม เช่น องค์ประกอบซึ่งเกี่ยวข้องกับเส้นทางสายไหมทางทะเล มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ กอปรกับวัฒนธรรมอันยาวนาน รวมถึงปิ่นปักผมประดับดอกไม้และลวดลายดั้งเดิมของมณฑลฝูเจี้ยนตอนใต้ ล้วนเอื้ออำนวยให้ผู้ผลิตในท้องถิ่นรังสรรค์สไตล์ต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง

ขณะเดียวกัน ความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาของผู้ผลิตก็ยกระดับขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีผ้าสำหรับชุดกีฬาแบบใหม่ ๆ เกิดขึ้นควบคู่ไปกับผลิตภัณฑ์อันหลากหลายในกีฬาระดับมืออาชีพ การจับจ่ายใช้สอยนอกบ้าน และอุตสาหกรรมอื่น ๆ

ความพยายามเหล่านี้ช่วยให้เฉวียนโจวพัฒนาจากผู้ผลิตชุดกีฬาและรองเท้าเพียงอย่างเดียวไปสู่การเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม โดยเปิดตัวแบรนด์เสื้อผ้าและรองเท้าที่มีชื่อเสียงมากมาย อาทิ ANTA, 361° และ PEAK

ปัจจุบัน เฉวียนโจวประกอบกิจการในภาคส่วนเสื้อผ้าและรองเท้าครบวงจร ตั้งแต่การปั่นด้าย การทอผ้า การผลิตวัสดุรองเท้า การขึ้นรูป การผลิต บรรจุภัณฑ์ การขนส่ง และการตลาด

จากความสำเร็จดังกล่าว "Made in Quanzhou" จึงก้าวไปสู่การสร้างแบรนด์ส่งออกของผู้ผลิตในท้องถิ่นและการค้าอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดน คลังสินค้าในต่างประเทศ ตลอดจนการดำเนินงานในท้องถิ่น ซึ่งกลายเป็นปัจจัยสำคัญในการเติบโต

นับตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2564 เขตควบคุมพิเศษทางศุลกากรเฉวียนโจวเริ่มใช้โมเดล "9610" ซึ่งออกแบบมาเพื่อรองรับผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนรายย่อย ส่งผลให้การส่งออกสินค้าโดยส่วนใหญ่ ได้แก่ รองเท้าและเครื่องนุ่งห่มภายใต้รูปแบบดังกล่าวเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

ระบบโลจิสติกส์ซึ่งผสานบริการขนส่งทางเรือและทางอากาศระหว่างประเทศ ตลอดจนมาตรการอำนวยความสะดวกทางการค้าข้ามพรมแดนที่เกี่ยวข้อง มีส่วนช่วยอย่างมากในการยกระดับขีดความสามารถและประสิทธิภาพด้านการจัดส่งสินค้าไปทั่วโลก

ด้วยความร่วมมือระหว่างร้านค้าปลีกในต่างประเทศ ศูนย์ปฏิบัติการระดับภูมิภาค และทีมงานท้องถิ่นซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยผู้ผลิตในท้องถิ่น เฉวียนโจววจึงจำหน่ายสินค้ากีฬาและรองเท้าที่มีสไตล์ไปยังกว่า 100 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลก

ลิงก์ต้นฉบับ: https://en.imsilkroad.com/p/350813.html

SOURCE Xinhua Silk Road

Also from this source

Xinhua Silk Road: Chinese tire manufacturer Sailun Group showcases green innovation at WBCSD annual meeting

Sailun Group, a Chinese tire manufacturer, attended the 2026 annual meeting of the World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) and...
Xinhua Silk Road: Fu'an tea industry in SE China's Fujian generates 13.8 bln yuan in output value

Xinhua Silk Road: Fu'an tea industry in SE China's Fujian generates 13.8 bln yuan in output value

The tea industry in Fu'an City, southeast China's Fujian Province, generated a comprehensive output value of 13.8 billion yuan (about 1.92 billion...
More Releases From This Source

Explore

Publishing & Information Services

Publishing & Information Services

Fashion

Fashion

Retail

Retail

Household, Consumer & Cosmetics

Household, Consumer & Cosmetics

News Releases in Similar Topics