Xinhua Silk Road: เมืองทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนเปิดพื้นที่ใหม่สำหรับการค้าเสื้อผ้าและรองเท้าผ่านการส่งเสริมด้านแฟชั่นและวัฒนธรรม
News provided byXinhua Silk Road
02 Jun, 2026, 18:12 CST
ปักกิ่ง, 2 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- เฉวียนโจว ศูนย์กลางการผลิตเสื้อผ้าและรองเท้าชายฝั่งในมณฑลฝูเจี้ยนทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนกำลังพัฒนาการค้าผลิตภัณฑ์กีฬาและรองเท้าในท้องถิ่นผ่านการส่งเสริมด้านแฟชั่นและวัฒนธรรม
ปัจจุบัน เฉวียนโจวซึ่งผลิตเสื้อผ้ากีฬาประมาณหนึ่งในสามของประเทศมีกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอเปี่ยมชีวิตชีวาและความได้เปรียบด้านการแข่งขัน ซึ่งผสานความแข็งแกร่งไม่เพียงแค่จากการผลิตเท่านั้น หากยังรวมถึงปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตใหม่ ๆ ด้วย
แฟชั่นเป็นหนึ่งในตัวเร่งการเติบโตที่มีประสิทธิภาพ ในเดือนมีนาคม 2568 เฉวียนโจวเสนอแผนปฏิบัติการ 3 ปีเพื่อสร้างเมืองหลวงแฟชั่นระดับนานาชาติภายในปี 2570 โดยมีเป้าหมายเพื่อสถาปนากลไกขับเคลื่อนการเติบโตใหม่สำหรับภาคอุตสาหกรรมเสื้อผ้าและรองเท้าในท้องถิ่น
เฉวียนโจวให้คำมั่นในเอกสารดังกล่าวว่าจะสร้างระบบนิเวศอุตสาหกรรมแฟชั่นอันเป็นเอกลักษณ์และเป็นสากลผ่านการเสริมสร้างจุดแข็งในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับแฟชั่น การออกแบบ วัฒนธรรม การค้า การบริโภค รวมถึงวิถีชีวิต
ด้วยความร่วมมือของผู้ผลิตชั้นนำในท้องถิ่น ปัจจัยทางวัฒนธรรม เช่น องค์ประกอบซึ่งเกี่ยวข้องกับเส้นทางสายไหมทางทะเล มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ กอปรกับวัฒนธรรมอันยาวนาน รวมถึงปิ่นปักผมประดับดอกไม้และลวดลายดั้งเดิมของมณฑลฝูเจี้ยนตอนใต้ ล้วนเอื้ออำนวยให้ผู้ผลิตในท้องถิ่นรังสรรค์สไตล์ต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง
ขณะเดียวกัน ความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาของผู้ผลิตก็ยกระดับขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีผ้าสำหรับชุดกีฬาแบบใหม่ ๆ เกิดขึ้นควบคู่ไปกับผลิตภัณฑ์อันหลากหลายในกีฬาระดับมืออาชีพ การจับจ่ายใช้สอยนอกบ้าน และอุตสาหกรรมอื่น ๆ
ความพยายามเหล่านี้ช่วยให้เฉวียนโจวพัฒนาจากผู้ผลิตชุดกีฬาและรองเท้าเพียงอย่างเดียวไปสู่การเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม โดยเปิดตัวแบรนด์เสื้อผ้าและรองเท้าที่มีชื่อเสียงมากมาย อาทิ ANTA, 361° และ PEAK
ปัจจุบัน เฉวียนโจวประกอบกิจการในภาคส่วนเสื้อผ้าและรองเท้าครบวงจร ตั้งแต่การปั่นด้าย การทอผ้า การผลิตวัสดุรองเท้า การขึ้นรูป การผลิต บรรจุภัณฑ์ การขนส่ง และการตลาด
จากความสำเร็จดังกล่าว "Made in Quanzhou" จึงก้าวไปสู่การสร้างแบรนด์ส่งออกของผู้ผลิตในท้องถิ่นและการค้าอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดน คลังสินค้าในต่างประเทศ ตลอดจนการดำเนินงานในท้องถิ่น ซึ่งกลายเป็นปัจจัยสำคัญในการเติบโต
นับตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2564 เขตควบคุมพิเศษทางศุลกากรเฉวียนโจวเริ่มใช้โมเดล "9610" ซึ่งออกแบบมาเพื่อรองรับผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนรายย่อย ส่งผลให้การส่งออกสินค้าโดยส่วนใหญ่ ได้แก่ รองเท้าและเครื่องนุ่งห่มภายใต้รูปแบบดังกล่าวเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
ระบบโลจิสติกส์ซึ่งผสานบริการขนส่งทางเรือและทางอากาศระหว่างประเทศ ตลอดจนมาตรการอำนวยความสะดวกทางการค้าข้ามพรมแดนที่เกี่ยวข้อง มีส่วนช่วยอย่างมากในการยกระดับขีดความสามารถและประสิทธิภาพด้านการจัดส่งสินค้าไปทั่วโลก
ด้วยความร่วมมือระหว่างร้านค้าปลีกในต่างประเทศ ศูนย์ปฏิบัติการระดับภูมิภาค และทีมงานท้องถิ่นซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยผู้ผลิตในท้องถิ่น เฉวียนโจววจึงจำหน่ายสินค้ากีฬาและรองเท้าที่มีสไตล์ไปยังกว่า 100 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลก
ลิงก์ต้นฉบับ: https://en.imsilkroad.com/p/350813.html
SOURCE Xinhua Silk Road
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