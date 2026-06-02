Xinhua Silk Road：中国南東部の都市、ファッションと文化で衣料品・履物貿易の新たな可能性を開く

北京、2026年6月2日 /PRNewswire/ -- 中国南東部の福建省にある沿岸部の衣料品・履物製造拠点である泉州は、ファッションと文化の促進策を通じて、地元のスポーツウェアと履物の貿易を拡大しています。

現在では、国内のスポーツウェアの約3分の1が生産されるこの都市は、活気に満ちた競争力のある繊維産業クラスターを誇っています。その強みは、製造業の優位性だけでなく、新たな成長要因にも支えられています。

A foreign merchant talks with an exhibitor during an exhibition held in Shishi Clothing City of Quanzhou, Fujian Province in southeast China on April 18, 2026. (Xinhua/Jiang Kehong) (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

とりわけファッションは、効果的な成長の触媒となっています。2025年3月、泉州市は2027年までの国際ファッション都市形成を目指す3カ年行動計画を発表し、地元の衣料品・履物産業向けの新たな成長エンジンを育成することを目指しました。

同計画では、ファッション関連産業、デザイン、文化、商業、消費、ライフスタイルの強みを強化することで、独自性と国際性を備えたファッション産業のエコシステムを構築することを約束しています。

地元の主要生産者が協力し、海上シルクロードに関連する要素、無形文化遺産、花飾りの髪飾りや福建南部の伝統的な文様などの伝統文化といった文化的な促進要因が、地元生産者による独自のスタイル確立を支援しました。

その一方で、研究開発能力は向上し続けており、プロスポーツやアウトドア消費などの分野での製品ラインの拡大とともに、新しいスポーツウェア向け生地も次々と登場しています。

こうした取り組みにより、この都市はスポーツウェアと履物の単なる製造業者から、ANTA、361°、PEAKといった有名な衣料品・履物ブランドを擁する業界の先導者へと発展しました。

現在、同市には、紡績、織布、靴素材の生産、成形、製造、包装、物流、販売など、衣料品と靴の分野における完全なサブセグメントが整っています。

このような状況の下で、「メイド・イン・泉州」は地元生産者の輸出ブランド化に向けてより速いペースで進んでおり、越境電子商取引、海外倉庫、現地化された運営が重要な成長の促進要因となっています。

2021年10月29日に泉州総合保税区が小規模なB2C越境電子商取引事業者向けの「9610」モードを開始して以来、主に靴や衣料品を含む貨物の輸出が顕著に増加しました。

国際定期航路と航空物流サービスを組み込んだ物流体制や、関連する越境貿易円滑化措置も、グローバルな配送能力と効率の向上に大きく貢献しています。

海外直営店、地域運営センター、そして地元生産者によって整えられた現地チームとともに、泉州はスタイリッシュなスポーツウェアと靴を世界中の100以上の国と地域に販売しています。

原文リンク：https://en.imsilkroad.com/p/350813.html

SOURCE Xinhua Silk Road