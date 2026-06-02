Xinhua Silk Road: une ville du sud-est de la Chine ouvre un nouvel espace pour le commerce de vêtements et de chaussures à travers la promotion de la mode et de la culture

PÉKIN, 2 juin 2026 /PRNewswire/ -- Quanzhou, un centre côtier de fabrication de vêtements et de chaussures dans la province de Fujian, au sud-est de la Chine, développe le commerce de vêtements et de chaussures de sport locaux en stimulant la mode et la culture.

Aujourd'hui, la ville, où environ un tiers des vêtements de sport nationaux sont produits, s'enorgueillit d'un pôle industriel textile dynamique et compétitif qui tire sa force non seulement de ses avantages en matière de fabrication, mais aussi de nouveaux moteurs de croissance.

A foreign merchant talks with an exhibitor during an exhibition held in Shishi Clothing City of Quanzhou, Fujian Province in southeast China on April 18, 2026. (Xinhua/Jiang Kehong)

La mode, entre autres, est un catalyseur de croissance efficace. En mars 2025, Quanzhou a proposé un plan d'action triennal pour créer une capitale internationale de la mode d'ici à 2027, afin de cultiver un tout nouveau moteur de croissance pour les secteurs locaux de l'habillement et de la chaussure.

Dans ce document, la ville s'engage à forger une écologie unique et internationalisée de l'industrie de la mode en renforçant ses atouts dans les domaines de l'industrie, du design, de la culture, du commerce, de la consommation et du style de vie liés à la mode.

Les principaux producteurs locaux agissant de concert, les catalyseurs culturels tels que les éléments liés à la route de la soie maritime, le patrimoine culturel immatériel et la culture traditionnelle, notamment les épingles à cheveux décorées de fleurs et les motifs traditionnels du sud du Fujian, ont permis aux producteurs locaux de créer leurs propres styles.

Dans le même temps, leurs capacités de recherche et de développement ne cessent de s'améliorer et de nouveaux tissus pour vêtements de sport sont introduits, ainsi que des gammes de produits étendues dans les domaines du sport professionnel, de la consommation en plein air et d'autres domaines.

Ces efforts ont permis à la ville de passer du statut de simple fabricant de vêtements et de chaussures de sport à celui de leader du secteur, grâce à plusieurs marques de vêtements et de chaussures renommées telles que ANTA, 361° et PEAK.

À l'heure actuelle, la ville dispose de sous-segments complets dans les secteurs de l'habillement et de la chaussure, notamment la filature, le tissage, la production de matériel de chaussure, le moulage, la fabrication, l'emballage, la logistique et la commercialisation.

Dans ces conditions, le « Made in Quanzhou » évolue plus rapidement vers l'exportation de marques de producteurs locaux et le commerce électronique transfrontalier, les entrepôts à l'étranger et les opérations localisées deviennent des facteurs clés de la croissance.

Depuis le 29 octobre 2021, date à laquelle Quanzhou Comprehensive Bonded Area a lancé le mode « 9610 » conçu pour servir les petits opérateurs de commerce électronique transfrontalier B2C, les exportations de marchandises, principalement des chaussures et des vêtements, dans le cadre de ce mode ont considérablement augmenté.

Son régime logistique, qui comprend des services logistiques internationaux de ligne et d'aviation et des mesures connexes de facilitation du commerce transfrontalier, a également beaucoup amélioré sa capacité et son efficacité de livraison au niveau mondial.

Avec les points de vente directs à l'étranger, les centres d'opérations régionaux et les équipes locales mises en place par les producteurs locaux, Quanzhou vend des vêtements et des chaussures de sport élégants dans plus de 100 pays et régions du monde.

Lien original: https://en.imsilkroad.com/p/350813.html

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