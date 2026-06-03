- Xinhua Silk Road: Una ciudad del sureste de China abre un nuevo espacio para el comercio de prendas de vestir y calzado a través de promotores de la moda y la cultura.

BEIJING, 3 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Quanzhou, un centro de fabricación costera de prendas de vestir y calzado en la provincia de Fujian, en el sureste de China, está expandiendo el comercio de ropa deportiva y calzado local a través de promotores de la moda y la cultura.

En la actualidad, la ciudad, donde se produce alrededor de un tercio de la ropa deportiva nacional, cuenta con un dinámico y competitivo clúster industrial textil que aúna fuerzas no solo gracias a sus ventajas de fabricación, sino también a nuevos motores de crecimiento.

A foreign merchant talks with an exhibitor during an exhibition held in Shishi Clothing City of Quanzhou, Fujian Province in southeast China on April 18, 2026. (Xinhua/Jiang Kehong)

La moda, entre otros sectores, es un eficaz catalizador del crecimiento. En marzo de 2025, Quanzhou propuso, en un plan de acción trienal, convertirse en una capital internacional de la moda para 2027, con el objetivo de impulsar un nuevo motor de crecimiento para los sectores locales de la confección y el calzado.

En el documento, se comprometió a forjar un ecosistema único e internacionalizado para la industria de la moda, mediante el fortalecimiento de las competencias en la industria, el diseño, la cultura, el comercio, el consumo y el estilo de vida relacionados con la moda.

Gracias a la colaboración de los principales productores locales, elementos culturales como los relacionados con la Ruta Marítima de la Seda, el patrimonio cultural inmaterial y la cultura tradicional, incluyendo horquillas decoradas con flores y motivos tradicionales del sur de Fujian, ayudaron a los productores locales a desarrollar sus propios estilos.

Mientras tanto, sus capacidades de I+D siguen mejorando y siguen apareciendo nuevos tejidos para ropa deportiva, junto con una gama de productos más amplia en deportes profesionales, actividades al aire libre y otros campos.

Estos esfuerzos contribuyeron a que la ciudad evolucionara de ser un fabricante exclusivo de ropa y calzado deportivo a convertirse en un referente del sector, gracias a una cartera de marcas de ropa y calzado de renombre como ANTA, 361° y PEAK.

Actualmente, la ciudad cuenta con subsegmentos completos para los sectores de la confección y el calzado, que incluyen hilado, tejido, producción de materiales para calzado, moldeo, fabricación, embalaje, logística y comercialización.

En estas circunstancias, "Hecho en Quanzhou" avanza a un ritmo más rápido hacia la promoción de marcas de exportación para productores locales y el comercio electrónico transfronterizo; los almacenes en el extranjero y la operación local se convierten en factores clave para el crecimiento.

Desde el 29 de octubre de 2021, cuando la Zona Franca Integral de Quanzhou puso en marcha el modelo "9610", diseñado para atender a los pequeños operadores de comercio electrónico transfronterizo B2C, las exportaciones de mercancías, principalmente zapatos y prendas de vestir, realizadas bajo este modelo aumentaron notablemente.

Su régimen logístico, que incorpora servicios logísticos internacionales de transporte aéreo y de línea regular, así como medidas relacionadas para facilitar el comercio transfronterizo, también contribuyó en gran medida a mejorar su capacidad y eficiencia de entrega a nivel mundial.

Junto con sus puntos de venta directos en el extranjero, centros de operaciones regionales y equipos locales establecidos por los productores locales, Quanzhou vende ropa deportiva y calzado de moda en más de 100 países y regiones de todo el mundo.

Enlace original: https://en.imsilkroad.com/p/350813.html

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