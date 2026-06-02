Xinhua Silk Road: 중국 동남부 도시, 패션과 문화의 동력으로 의류•신발 무역 새 성장 공간 개척

베이징 2026년 6월 2일 /PRNewswire/ -- 중국 푸젠성 남동부 연안에 위치한 의류•신발 제조 중심지 취안저우(Quanzhou)가 패션과 문화적 요소를 동력으로 지역 스포츠웨어 및 신발 무역 확대에 나서고 있다.

현재 중국 전체 스포츠 의류 생산량의 약 3분의 1을 담당하는 이 도시는 제조 경쟁력뿐 아니라 새로운 성장 동력까지 갖춘 활기차고 경쟁력 있는 섬유산업 클러스터를 구축하고 있다.

A foreign merchant talks with an exhibitor during an exhibition held in Shishi Clothing City of Quanzhou, Fujian Province in southeast China on April 18, 2026. (Xinhua/Jiang Kehong) (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

그중에서도 패션은 효과적인 성장 촉진 요인으로 꼽힌다. 취안저우는 2025년 3월 발표한 3개년 행동계획에서 2027년까지 국제 패션 수도를 조성하겠다는 목표를 제시하며 지역 의류•신발 산업의 새로운 성장 엔진 육성에 나섰다.

이 계획에서 취안저우는 패션 산업, 디자인, 문화, 상업, 소비, 라이프스타일 분야의 경쟁력을 강화해 독창적이고 국제화된 패션산업 생태계를 구축하겠다고 밝혔다.

지역 선도 기업들이 협력하는 가운데 해상 실크로드(Maritime Silk Road) 관련 요소와 무형문화유산, 화전 머리장식, 민난 전통 문양 등 전통문화 자산이 지역 기업들의 고유한 스타일 구축을 지원하고 있다.

동시에 연구개발(R&D) 역량도 지속적으로 향상되고 있으며, 새로운 스포츠웨어 원단이 잇달아 개발되는 한편 전문 스포츠, 아웃도어 소비 등 다양한 분야로 제품군도 확대되고 있다.

이 같은 노력에 힘입어 취안저우는 단순 스포츠웨어•신발 제조도시에서 안타(ANTA), 361°, 피크(PEAK) 등 유명 의류•신발 브랜드를 보유한 산업 선도 도시로 발전했다.

현재 취안저우는 방적, 직조, 신발 소재 생산, 금형 제작, 제조, 포장, 물류, 마케팅 등 의류•신발 산업 전 분야에 걸친 완전한 산업 체계를 갖추고 있다.

이 같은 기반 아래 '취안저우 제조(Made in Quanzhou)'는 수출 브랜드화에 더욱 속도를 내고 있으며, 지역 기업들의 해외 진출 과정에서 크로스보더 전자상거래, 해외 창고, 현지화 운영이 핵심 성장 동력으로 자리 잡고 있다.

2021년 10월 29일 취안저우 종합보세구(Quanzhou Comprehensive Bonded Area)가 소규모 B2C 크로스보더 전자상거래 사업자를 지원하고자 '9610' 통관 모델을 도입한 이후 이 방식을 통한 신발과 의류 중심의 수출이 크게 증가했다.

국제 정기노선과 항공 물류 서비스를 포함하는 물류 체계와 각종 국경간 무역 원활화 조치 역시 글로벌 배송 역량과 효율성 향상에 크게 기여했다.

취안저우는 또 지역 기업들이 구축한 해외 직영 판매점, 권역별 운영센터, 현지화 조직과 함께 현재 전 세계 100여 국가와 지역에 세련된 스포츠웨어와 신발을 판매하고 있다.

원문 링크: https://en.imsilkroad.com/p/350813.html

SOURCE Xinhua Silk Road