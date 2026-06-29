Xinhua Silk Road: เผยดัชนีราคาจามรีและแกะทิเบตของชิงไห่เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ด้านปศุสัตว์ในท้องถิ่น
News provided byXinhua Silk Road
29 Jun, 2026, 22:05 CST
ปักกิ่ง, 29 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน สองดัชนีซึ่งใช้วัดราคาจามรีและแกะทิเบตในมณฑลชิงไห่ ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน ได้ถูกเผยแพร่สู่สาธารณะเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์และอิทธิพลของภาคปศุสัตว์ในท้องถิ่น
ดัชนีดังกล่าวซึ่งมีชื่อว่า Xinhua • Qinghai Yak Price Index และ Xinhua • Qinghai Tibetan Sheep Price Index ได้รับการเผยแพร่ร่วมกันโดยกรมเกษตรและกิจการชนบทมณฑลชิงไห่ สำนักข่าวซินหัวสาขาชิงไห่ และสำนักงานข้อมูลเศรษฐกิจจีน (CEIS)
มณฑลชิงไห่ได้รับการขนานนามว่าเป็น "เมืองหลวงของจามรีโลก" และ "บ้านเกิดของแกะทิเบตในจีน" เนื่องจากเป็นที่อยู่อาศัยของจามรีประมาณ 34 เปอร์เซ็นต์ของโลก และแกะทิเบตกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ของประชากรแกะทิเบตทั้งหมดในจีน
Gu Changwei หัวหน้ากรมเกษตรและกิจการชนบทมณฑลชิงไห่ เปิดเผยว่าปัจจุบัน ภาคอุตสาหกรรมจามรีและแกะทิเบตในมณฑลชิงไห่ต้องการกลไกการกำหนดราคาที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใสอย่างมาก เพื่อเชื่อมโยงการผลิตและการจำหน่ายให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงยกระดับอิทธิพลและอำนาจในการกำหนดราคาของภาคส่วนดังกล่าว
Gu เน้นย้ำว่าดัชนีเหล่านี้สามารถติดตามอุปทาน อุปสงค์ และแนวโน้มของตลาดแบบเรียลไทม์ ซึ่งจะช่วยชี้นำเกษตรกรในท้องถิ่นให้วางแผนการฆ่าสัตว์ได้อย่างเหมาะสม สร้างเสถียรภาพให้กับความคาดหวังของตลาด และใช้ประโยชน์จากความสำเร็จด้านดิจิทัลและมาตรฐานที่วางไว้เพื่อบอกเล่าเรื่องราวของอุตสาหกรรม
ในฐานะวิธีที่ใช้ได้จริงในการอำนวยความสะดวกด้านการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล คาดว่าดัชนีเหล่านี้จะปลดล็อกคุณค่าของข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพสูงของภาคการเลี้ยงสัตว์ในมณฑลชิงไห่ Sun Aidong หัวหน้าสำนักข่าวซินหัวสาขาชิงไห่ เพิ่มเติม
ดัชนีชี้วัดต่าง ๆ รวมถึงดัชนีย่อยสำหรับสัตว์มีชีวิตและซากสัตว์ ซึ่งกำหนดช่วงเวลาฐานที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 และจุดฐานที่ 1,000 จุด แสดงให้เห็นว่า ช่วงกลางเดือนมิถุนายน 2569 ราคาของจามรีและแกะทิเบตในมณฑลชิงไห่ซึ่งมีความเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิด ได้พ้นจากจุดต่ำสุดและเข้าสู่ช่วงขาขึ้นรอบใหม่แล้ว
อย่างไรก็ตาม ผลกระทบที่รุนแรงจากการนำเข้าเนื้อสัตว์แช่แข็งและการขาดความตระหนักรู้ของผู้บริโภคเกี่ยวกับคุณค่าของผลิตภัณฑ์การเกษตรและปศุสัตว์จากเขตที่ราบสูง ส่งผลให้การส่งผ่านราคาในห่วงโซ่อุตสาหกรรมไม่ดีนัก และจำเป็นต้องมีการสร้างแบรนด์เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพสูงของภาคจามรีและแกะทิเบตในมณฑลชิงไห่
ด้วยการใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญและข้อมูลจากแพลตฟอร์ม "ดัชนีซินหัว" CEIS กำลังพยายามที่จะเพิ่มแรงผลักดันใหม่ในการสร้างฐานผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและปศุสัตว์ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและปลอดสารพิษของมณฑลชิงไห่ โดยการพัฒนาระบบดัชนีราคาสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเฉพาะของท้องถิ่น Yang Mu รองประธานของ CEIS ทิ้งท้าย
ลิงก์ต้นฉบับ: https://en.imsilkroad.com/p/351088.html
SOURCE Xinhua Silk Road
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